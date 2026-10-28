Ein Wolf greift in einem Wildpark ein Kind an. Per Hubschrauber muss das schwer verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. Wie konnte es zu der Wolfattacke kommen? Noch sind viele Fragen dazu ungeklärt.

Baruth/Mark (dpa) - Ein Wolf hat ein achtjähriges Mädchen in einem brandenburgischen Wildpark bei Baruth/Mark südlich von Berlin angegriffen und schwer verletzt. Das Kind kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei untersucht, wie es zu dem Angriff kommen konnte.

Das Mädchen hielt sich am Morgen mit zwei anderen Kindern und einer Mitarbeiterin nach Darstellung der Polizei in einem Tiergehege auf. Es soll dann von mindestens einem Wildtier angegriffen worden sein, teilte die Polizei mit. Später bestätigte ein Sprecher, dass es sich um einen Wolf handele.

Wieso waren Kinder im Tiergehege?

Die anderen Personen in dem Tiergehege seien «äußerlich unversehrt» geblieben, hieß es von der Polizei. Seelsorger waren vor Ort. Wie die Kinder in das Gehege gekommen seien, müsse geklärt werden, sagte der Polizeisprecher. Bei den Ermittlungen werde untersucht, ob Fahrlässigkeit vorliege.

Am Morgen gegen 9.30 Uhr habe die Rettungsleitstelle die Polizei über das verletzte Kind informiert. Es habe sich um eine Besucherin gehandelt, so eine Sprecherin der Polizeidirektion. In Brandenburg sind derzeit noch Herbstferien. «Die genauen Umstände des Sachverhalts sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese dauern weiter an», so die Polizei. Zeugen sollen befragt werden.

Wildpark will sich zum Hergang nicht äußern

Vom Wildpark Johannismühle hieß es: «Wir kooperieren in vollem Umfang mit allen Behörden.» Aufgrund der laufenden Verfahren könnten keine weiteren Angaben gemacht werden. «Wir bedauern den Vorfall sehr, und die betroffene Familie hat unsere volle Unterstützung.» Am Eingang des Wildparks war an einer Holztür zu lesen: «Heute aus technischen Gründen geschlossen.»

Der private Wildpark bei Baruth/Mark rund 45 Kilometer südlich von Berlin hält verschiedene Arten von Wild- und Raubtieren in Gehegen. Auf Internetseiten der Einrichtung sind neben Hirschen und Rehen unter anderem Grau- und Polarwölfe, ein Braunbär und ein Luchs zu sehen. In Brandenburg leben auch in freier Wildbahn inzwischen zahlreiche Wolfsrudel.