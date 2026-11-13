Offenbach (dpa) - Das Wetter am Wochenende wird herbstlich bunt-gemischt: Es gibt Nebel, Regen, Wind, aber auch Sonne und warme Temperaturen. Alles eine Frage der richtigen Kleidung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt.

Zunächst kann es in der Nacht zum Samstag in der Südhälfte noch frostige Temperaturen bis minus 5 Grad und örtlich Glätte auf den Straßen geben. Am Tag ist es dann nach Auflösung von teils zähen Nebelfeldern vor allem im südlichen Bergland sonnig. Nach Norden hin sind die Wolkenfelder insgesamt dichter, Schauer gibt es aber nur vereinzelt im Küstenumfeld. Dazu steigen die Temperaturen auf 4 bis 10 Grad an.

«An wetterfeste Kleidung denken»

Am Sonntag erwarten uns vor allem in der Westhälfte viele Wolken. Dort gibt es im Tagesverlauf zeitweise Regen. Dazu frischt der Südwestwind auf. Die besten Chancen auf Sonnenschein bestehen in der Lausitz und im Südosten Bayern. «Ansonsten sollte bei einem längeren Sonntagsspaziergang an wetterfeste Kleidung gedacht werden», sagte DWD-Meteorologe Nico Bauer.

«Von Südwesten setzen sich allerdings deutlich mildere Luftmassen durch. Dadurch sind am Oberrhein Spitzenwerte von bis zu 15 Grad möglich», so der Meteorologe. «Aber auch in den übrigen Gebieten im Südwesten und Westen werden häufig wieder zweistellige Plusgrade erreicht.»

Kein Winterwetter mit Schnee in Sicht

Und auch zu Wochenbeginn setzt sich das wechselhafte und häufig nasse Herbstwetter fort. In den westlichen Mittelgebirgen fällt voraussichtlich am meisten Niederschlag. Zudem wird es windig, auf den Bergen zeitweise auch stürmisch. «Der November zeigt sich somit von seiner eher ungemütlichen Seite. Winterwetter mit Schnee ist dabei vorerst für die meisten nicht in Sicht.»

DWD-Warnlagebericht