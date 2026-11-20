Ein Mensch stirbt. Die Angehörigen und engen Freunde versinken in Trauer. Wie lange hat das Umfeld Verständnis? Wann «ist aber mal gut»?

Nürnberg/Bamberg (dpa) – Irene Stooß-Heinzels Mann starb im vergangenen Jahr – und zwar ganz plötzlich: «Er ist früh aus dem Haus gegangen und nicht wiedergekommen». Er wollte nur schnell zum Baumarkt. Doch dann stand die Polizei vor der Tür. «Wir waren fast 40 Jahre zusammen», sagt die heute 60-Jährige. «Das macht es sehr schwer: Ohne Vorbereitung war es nun so, dass der engste Mensch in meinem Leben nicht mehr da war.»

Sterben, Tod, Trauer – das sind Themen, die mit dem November mit den Feiertagen Allerheiligen, Volkstrauertag und Totensonntag in Verbindung gebracht werden. Aber sonst? Wie viel Platz ist in unserer Gesellschaft für Trauer, wenn sie sich nicht abstrakt zeigt, sondern ganz konkret wird? Wenn der Arbeitskollege trauert, die Freundin, der Kumpel aus dem Sportverein, die Nachbarin?

Wann muss man wieder funktionieren?

Trauer sei noch immer ein Tabuthema, «man spricht selten darüber. Nach einer gewissen Zeit wird erwartet, wieder zu funktionieren», sagt Helmut Unglaub vom Hospiz-Team Nürnberg. Er ist Verantwortlicher des Trauerberatungszentrums, das sich aktuell ausschließlich aus Eigenmitteln und Spenden trägt.

Die Begleitung Trauernder sei eine anspruchsvolle Aufgabe, sagt Unglaub. «Es kommen häufig Menschen, die einen sehr schweren Abschied erlebt haben und dringend einen Ort brauchen, wo man ihren tiefen Schmerz mit ihnen aushält, weil das Umfeld damit überfordert ist. Sie suchen ein Stück Wegbegleitung in einem sicheren Raum.» Unglaub sagt: «Trauer verläuft immer auf eine ganz individuelle Art und Weise.» Es gebe kein allgemeingültiges Rezept.

«Es fällt uns schwer, über Trauer zu sprechen»

Im Umgang mit Trauernden seien viele Menschen verunsichert, sagt die Psychologin Carmen Henning von der Professur für Pathopsychologie an der Uni Bamberg und Humanistische Seelsorgerin für die Humanistische Vereinigung. In früheren Zeiten mit größerer religiöser Bindung habe es noch starre Muster gegeben: Man habe schwarze Kleidung getragen, es habe eine Trauerzeit gegeben. In der heutigen, weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft gebe es diese Muster nicht mehr.

Trauer sei sehr individualistisch. «Trauer ist zunächst erst einmal ein Gefühl. Gefühle zu zeigen, ist aber sehr schwierig, gerade auch im Berufsleben. Wir sagen zwar oft: „Ich habe das Gefühl, dass ...“ Aber tatsächlich sprechen wir sehr wenig über Gefühle. Es fällt uns schwer, über Trauer zu sprechen.» Der oder die Trauernde verspüre aber auch Unsicherheit: Was fühle ich da überhaupt?

Das Arbeitsrecht sehe im Berufsleben zwar freie Tage für Trauer vor, das seien aber je nach Tarifvertrag ein oder zwei Tage. «Damit ist Trauer aber natürlich nicht erledigt.»

Trauer sei etwas sehr Langsames – «aber wir befinden uns in einer auf Effizienz getrimmten Leistungsgesellschaft». Oft würden auch nur zwei Wege im Umgang mit Trauer vermittelt – entweder man komme damit klar – oder sei krank.

Man könnte den Umgang mit Tod und Trauer in der Gesellschaft aber ändern, indem man lerne, über Gefühle zu sprechen. «Es ist möglich, darüber zu sprechen. Sterben gehört zum Leben dazu.» Die Angst vor dem Tod sei nichts Neues.

Jeder Trauerfall ist anders

Helmut Unglaub betont: Man müsse sich jeden Trauerfall individuell anschauen. Besonders herausfordernd seien Suizide oder der Tod eines Kindes. «Da wird man sehr lange intensiv trauern.»

Wenn jemand hochaltrig sterbe und auf ein erfülltes Leben zurückblicken könne, falle es dem Umfeld oft leichter, den Tod zu akzeptieren. Anders sei es, wenn jemand plötzlich verstirbt. Das sei für die Angehörigen oft traumatisch.

Schon vor dem Tod ihres Mannes musste Irene Stooß-Heinzel Trauererfahrungen machen. Im August 2024 kamen ihre Eltern in eine Krise, wenige Monate später starben sie kurz hintereinander. Das Gefühl im Zusammenhang mit den Eltern, die Pflege brauchen und schließlich sterben, so habe sie bemerkt, konnten viele teilen. Das gehe vielen in ihrer Altersgruppe so.

Doch beim Tod ihres Mannes sei es anders gewesen. Sie sei komplett aus dem Alltag herausgerissen worden, «das kann man sich nicht vorstellen. Die eigene Zeit bleibt stehen.»

Sie habe zunächst zwei Monate nicht gearbeitet, habe von Arbeitgeberseite auch gehört: «Nimm Dir Zeit.» Dennoch: «Es ist nicht nur die emotionale Belastung, sondern auch die körperliche Belastung, es ist unglaublich anstrengend.» So kam es, dass sie nach versuchtem Wiedereinstieg doch über längere Zeit nicht arbeiten konnte. Im Zuge der Wiedereingliederung dann habe sie Ungeduld in der Kollegenschaft gespürt, schildert sie. Gleichwohl helfe ihr privat ein starkes Beziehungsnetz, «ich kann hier mit Menschen ins Gespräch gehen».

«... als wäre nichts passiert»

Schon als Jugendliche hat sie einen Trauerfall im engsten Kreis erlebt, ihr Bruder hat Suizid begangen. Beide waren sie auf die gleiche Schule gegangen, doch thematisiert worden sei ihr Verlust dort nicht. «Ich hatte das Gefühl, die Lehrer hatten regelrecht Angst davor, mich anzusprechen.» Man habe so getan, «als wäre nichts passiert». Sie selbst habe das Gefühl gehabt, ihre Trauer verstecken zu müssen.

Das habe sich zumindest inzwischen geändert, es werde auch akzeptiert, wenn Geschwister oder Freunde trauerten.

Und: Es dürfe kein Tabu in der Gesellschaft mehr sein, wenn Menschen in einer Trauersituation in Tränen ausbrechen, «das muss normal sein».