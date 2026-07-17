Wussten Sie, dass ein Hagelkorn innen wie eine Zwiebel aussieht? Wie groß war wohl das größte Hagelkorn, das je zur Erde fiel? Die Antworten finden Sie hier.

Offenbach (dpa) – Hagel ist ein ganz besonderes Wetterphänomen. Meteorologen sprechen davon, wenn die Eisklumpen mindestens einen Durchmesser von fünf Millimetern haben. Sind sie kleiner, ist es Graupel.

Wie entsteht Hagel?

«Voraussetzung sind kräftige Schauer oder Gewitter», erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Charakteristisch bei Hagel ist der schalenförmige Aufbau: «Wenn man ein Hagelkorn in der Mitte durchschneidet, sind mehrere Schichten erkennbar.»

Das hat damit zu tun, wie Hagel entsteht: Regentropfen werden durch Aufwinde kilometerweit nach oben gepustet. In den eiskalten Regionen der Gewitterwolke gefrieren sie. In Auf- und Abwinden werden sie immer wieder nach oben und nach unten gewirbelt. Dabei sammelt das Eiskorn weiteres Wasser auf, das an ihm festfriert. Irgendwann wird es zu schwer und fällt zu Boden.

Wann und wo ist die Gefahr am größten?

Hagel ist immer lokal auf eine relativ kleine Fläche begrenzt, wissen die Fachleute. Zeitlich kommt dieses Wetterphänomen am häufigsten vom Mai bis August vor – in den Monaten, in denen es besonders oft starke Gewitter gibt.

Örtlich ist das Hagelrisiko in Alpennähe besonders groß. Aber auch im Raum Stuttgart und München, knapp nördlich von Frankfurt und in Nordhessen sind Hagelgewitter besonders häufig.

Wie groß kann Hagel werden?

Die größten Hagelkörner entstehen in sogenannten Superzellen. Der DWD nennt sie «Die Königin der Gewitterwolke». Dafür braucht es extrem feuchte Luft in Bodennähe und einen besonders starken Wind in der Höhe.

Dann können viele Tonnen Hagel aus einer einzigen Gewitterwolke fallen. Einzelne Hagelgeschosse können über zehn Zentimeter Durchmesser haben und mit einer Geschwindigkeit von mehr als 150 Kilometern pro Stunde auf die Erde stürzen.

Was war bisher das größte Hagelkorn?

Das bisher größte gefundene Hagelkorn weltweit wurde 2010 im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt: Die Eisbombe hatte einen Durchmesser von 20 Zentimetern und wog 880 Gramm. Noch größer war möglicherweise ein Hagelkorn in Argentinien 2018, von dem es aber nur Fotos gibt.

Den Deutschlandrekord hält Undingen in Baden-Württemberg. Dort fiel im August 2013 laut DWD das größte dokumentierte Hagelkorn Deutschlands vom Himmel. Es hatte einen Durchmesser von 14,1 Zentimetern.

Wie verhält man sich bei Hagel richtig?

Um nicht von einem Hagelgewitter überrascht zu werden, sollte man die offiziellen Unwetterwarnungen ernst nehmen. Aber: Hagel vorherzusagen ist «ein schwieriges Unterfangen», wie die Meteorologen zugeben.

Die wichtigsten Verhaltenstipps: Schutz suchen, am besten in einem Gebäude oder in einem Auto. Im Haus von Fenstern und Dachluken fernhalten. Im Freien: In Deckung gehen. Möglichst eine Mulde oder einen Graben aufsuchen und sich mit dem Gesicht erdwärts legen.

Hinweise des DWD bei Hagel: Schutz suchen, am besten in einem Gebäude oder in einem Auto. Im Haus: von Fenstern und Dachluken fernhalten. Im Freien: In Deckung gehen. Möglichst eine Mulde oder einen Graben aufsuchen und sich mit dem Gesicht erdwärts legen. Kopf und Nacken sollte man mit den Händen schützen.