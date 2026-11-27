Luxusuhren, Gold und 1,6 Millionen Euro Bargeld: Mit der «Operation Pecunia» deckten Ermittler ein mutmaßlich kriminelles Netzwerk auf und sicherten Vermögenswerte. Wie es dazu kam.

Erfurt (dpa) - Es hat wohl klein angefangen, doch am Ende steht nach Einschätzung der Ermittler ein Schaden von rund 18,9 Millionen Euro: Mehrere Tatverdächtige sollen über ein Netz von Scheinfirmen, Schwarzarbeit und mit Hilfe von Scheinrechnungen Geld gescheffelt haben. Die Ermittler vermuten eine kriminelle Vereinigung dahinter. Inzwischen wurden 23 Haftbefehle vollstreckt und 300 Durchsuchungen durchgeführt. Rund 3.000 Einsatzkräfte beteiligten sich.

Gleich mehrere deutsche und europäische Behörden arbeiteten für die «Operation Pecunia» zusammen - Neuland, wie einige Vertreter bei einer Pressekonferenz sagten. Pecunia ist Latein und bedeutet auf Deutsch Vermögen oder Eigentum. Wie die mutmaßlichen Täter und wie die Ermittler vorgingen:

Die Scheinrechnungen

«Meistens kreieren die sich in Kleingruppierungen, die kennen sich alle und dann wächst es mit der Zeit», sagte Marcus Paintinger von der europäischen Staatsanwaltschaft bei der Pressekonferenz. Was die Ermittler vorfanden, war schon nicht mehr so klein: Nach ihren bisherigen Erkenntnissen gehörten zu dem kriminellen Netzwerk mindestens 22 Scheinfirmen in Deutschland. Diese sollen Rechnungen über Dienstleistungen ausgestellt haben, die in Wahrheit nie erbracht wurden - und wiesen dabei Umsatzsteuer aus. Die Rechnungen sollen anderen Unternehmen und Einzelpersonen zur Verfügung gestellt worden sein, die damit mutmaßlich unberechtigt Vorsteuerabzüge geltend machten.

Zugleich sollen die Scheinfirmen weder die aus diesen Rechnungen erzielten Einnahmen noch die eingenommene Umsatzsteuer erklärt haben. Die fälligen Steuern sollen sie nicht abgeführt haben. Die Ermittler gehen auch dem Verdacht der bandenmäßigen Steuerhinterziehung nach.

Der Verdacht

Nach Angaben von Dirk Löther, Präsident des Landeskriminalamts Thüringen, stecken in der «Operation Pecunia» zwei Jahre intensive Ermittlungen. Los ging es mit einer eher profanen Geldwäsche-Verdachtsanzeige. «Was zunächst mit 20 Kolleginnen und Kollegen begann, entwickelte sich weit über Thüringen und selbst über Deutschland hinaus», sagte Löther.

Ende 2024 sei den Thüringer Ermittlern klar geworden, dass deutlich mehr dahinterstecken könnte. Es folgten Abstimmungen unter anderem mit der Bundespolizei. Löther sagte, es sei deutlich geworden, dass eine Behörde alleine nicht ausreiche für die Ermittlungen. «Wir brauchen die unterschiedlichen Erfahrungen und die unterschiedliche Expertise von Zoll und Steuerfahndung, von Bundespolizei, aber auch verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten meines Hauses.»

Beteiligt waren demnach etwa Ermittler, Vermögensabschöpfer, Finanzermittler, Kryptosachverständige und Cyberanalysten. Ende 2025 übernahm die europäische Staatsanwaltschaft die Führung des Verfahrens. «Wie bei einem Puzzle wurde aus vielen kleinen Teilen schließlich ein Gesamtbild zusammengelegt», erklärte Löther.

Die Durchsuchungen

Die Ermittler nahmen sich Zeit, um den Tätern auf die Schliche zu kommen. Das Besondere: Mehrere Behörden in Deutschland und international arbeiteten nach Angaben von Löther eng verzahnt zusammen. «Wir haben damit ganz klar Neuland betreten», sagte er. Ähnlich äußerte sich Marcus Paintinger von der europäischen Staatsanwaltschaft. Beteiligt an der Aktion waren neben Paitingers und Löthers Behörden auch Zoll, Steuerfahndung, Bundespolizei und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin). Das Thüringer LKA koordinierte zudem federführend die Durchsuchungen - eine Herausforderung. An der großangelegten Aktion beteiligten sich rund 3.000 Einsatzkräfte.

Objekte in zwölf Ländern wurden durchsucht - in Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich, Italien, Kroatien, Litauen, Moldau, Niederlande, Polen, Rumänien und Slowakei. Mit 100 Durchsuchungen lag in Nordrhein-Westfalen ein Schwerpunkt der Durchsuchungen. Die bislang Beschuldigten - 22 Männer und eine Frau - sind zwischen 29 und 57 Jahre alt.

Der Schaden

Der Schaden durch die kriminellen Machenschaften wird auf rund 18,9 Millionen Euro geschätzt - vor allem im Bereich der Umsatzsteuer. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen über ein ausgeklügeltes Umsatzsteuerbetrugssystem und ein Schattenbankensystem mindestens 120 Millionen Euro gewaschen worden sein. Hinzu kommt der Verdacht, dass Beiträge zur Sozialversicherung nicht gezahlt wurden sowie Lohnsteuerhinterziehung durch Schwarzarbeit in Höhe von über sechs Millionen Euro.

Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Vermögenswerte sichergestellt - darunter rund 1,6 Millionen Euro Bargeld, 36 Luxusuhren mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 500.000 Euro, Gold in Form von Barren und Münzen, fünf Fahrzeuge und drei Motorräder, Designerhandtaschen sowie hochwertige Elektronik.

Außerdem wurden 84 Pfändungen vorgenommen und vier Sicherungshypotheken mit einer Gesamtsicherungssumme von 1,8 Millionen Euro eingetragen, wie das Thüringer LKA mitteilte. Durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) seien drei Konten mit einem Gesamtguthaben von mehr als 400.000 Euro gesperrt worden.