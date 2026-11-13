Nebel kann die Sicht trüben, nachts drohen bis zu minus 5 Grad: Der Wetterdienst warnt vor schwierigen Bedingungen auf den Straßen. Sonne und eher milde Tagestemperaturen sind aber auch in Sicht.

Offenbach (dpa) – Glätte auf den Straßen: In Teilen Deutschlands müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf Rutschgefahr einstellen. Außerdem wird es zumindest nachts teils knackig kalt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Heute kann es vor allem in der Mitte Deutschlands glatt werden, in der Nacht zum Samstag dann in der Südhälfte, warnt der DWD. Zudem kann dichter Nebel den Verkehr behindern. Die tiefsten Temperaturen liegen heute bei minus 3 Grad und in der Nacht zum Samstag bei minus fünf Grad.

Milder Sonntag in Sicht

Und so wird das Wetter im Einzelnen: Am Samstag ist es im Süden und Westen nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Norden und Osten wird es laut der DWD-Prognose wechselnd bewölkt, und vor allem an den Küsten kann es einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen erreichen 3 bis 9 Grad.

Am Sonntag ist es in der Westhälfte zunehmend stark bewölkt und es fällt gebietsweise etwas Regen. Nach Osten zu wird es nach der Auflösung von Nebel vielfach heiter, später mitunter wolkig und überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 12 Grad, am Oberrhein sogar bis 14 Grad.

DWD-Warnlagebericht