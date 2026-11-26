Es ist vielleicht der wichtigste Feiertag für die Amerikaner: Zu Thanksgiving kommen Familien traditionell zum Truthahnessen zusammen. Doch das Wetter macht vielerorts einen Strich durch die Rechnung.

Los Angeles/New York (dpa) – Monsterwellen an der Küste und heftige Stürme: Die Familienfeiern von Millionen Amerikanern zu Thanksgiving werden durch ein befürchtetes Wetterchaos überschattet. An der Westküste bei San Francisco bauten sich schon am Vortag riesige Wellen auf und setzten viele Gebiete unter Wasser. In New York wurde eine berühmte Thanksgiving-Parade wegen Sturmwarnungen verschoben.

Thanksgiving – das Erntedankfest – zählt in den USA zu den wichtigsten nationalen Feiertagen im Jahr. Traditionell werden Truthahn, Süßkartoffelauflauf mit geschmolzenen Marshmallows und Cranberrysauce aufgetischt. Millionen sind unterwegs zu ihren Familien. Es gibt massiven Reiseverkehr, am ehesten vergleichbar mit den Zuständen in Deutschland rund um die Weihnachtsfeiertage.

Viele Küstengebiete überschwemmt

Doch vielerorts werden die Feiern wohl anders verlaufen als geplant. Neben reihenweisen Flugstreichungen und Straßensperrungen gibt es schon jetzt Schäden an der Infrastruktur. Meterhohe Wellen schlugen über Ufermauern, viele Küstengebiete wurden überschwemmt. Im Küstenort Pacifica nahe San Francisco brach ein Teil eines wegen Baufälligkeit gesperrten Holzpiers in den Pazifik.

Entlang der Küste wurden Anwohner und Schaulustige gewarnt, sicheren Abstand von Flutzonen zu halten. Viele Strände wurden geschlossen, auch die bei Touristen beliebte Hafenpromenade in San Francisco war wegen des Hochwassers zeitweise gesperrt. Ungewöhnlich hohe Flutwasserstände verschärften die Lage zusätzlich. Bürgermeister Daniel Lurie bot der Bevölkerung Sandsäcke zum Schutz gegen Überflutung an und rief dazu auf, unnötige Reisen zu vermeiden.

New Jersey ruft Notstand aus

Auch an der Ostküste wappnet man sich vor Stürmen und heftigen Regenfällen. Im Bundesstaat New Jersey wird mit großflächigen Stromausfällen gerechnet, die bis zum Wochenende andauern könnten. Gouverneurin Mikie Sherrill rief die Bevölkerung auf, möglichst am Tag vor Thanksgiving zu reisen, weil die Stürme am Feiertag noch heftiger ausfallen könnten. Sie rechnet mit vielen Straßensperrungen und Umleitungen. Sherrill rief wegen des stürmischen Wetters für den gesamten Bundesstaat den Notstand aus – dadurch kann im Notfall schneller Hilfe aktiviert werden.

Auch die Bewohner der US-Hauptstadt Washington wurde in einer Warnmeldung aufgerufen, in bestimmten Bereichen der Flussufer-Promenade am Potomac vorsichtig zu sein.

Berühmte Parade in New York abgesagt

In der Millionenmetropole New York warnte Bürgermeister Zohran Mamdani die Bewohner vor Überschwemmungen an der Küste. Der Höhepunkt des Sturms werde voraussichtlich am Nachmittag bis spätabends am Thanksgiving-Tag erwartet, schrieb Mamdani auf der Plattform X. Er warnte Autofahrer, durch überflutete Straßen zu fahren. Windböen könnten Äste und Stromleitungen herabstürzen lassen.

Viele Leute wollten eigentlich zu einer Thanksgiving-Parade mit riesigen Luftballons kommen – doch sie wird vorsorglich auf Samstag verschoben. Für die Parade gilt, dass Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. Für Donnerstag sind laut Notfalldienst Windböen von 80 bis 97 Kilometern pro Stunde vorhergesagt.

Die mit Helium befüllten Riesenfiguren der Parade schweben normalerweise über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren Teil der Parade.

Die «Macy's Thanksgiving Day Parade» geht auf die New Yorker Kaufhauskette Macy's zurück, die den Umzug 1924 erstmals veranstaltete. Ursprünglich hieß das Spektakel «Macy's Christmas Parade» und sollte das Weihnachtsgeschäft einläuten. Die charakteristischen Riesenballons kamen 1927 hinzu und ersetzten die zuvor mitgeführten echten Tiere.