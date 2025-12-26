Wetter wird ein wenig milder – Sonniger Sonntag

Nach frostigen Feiertagen bringt Hoch Jasmin ein bisschen mildere Luft nach Deutschland. Vor allem am Sonntag strahlt oftmals die Sonne. Wie geht es in der kommenden Woche weiter?

Offenbach (dpa) – Nach recht kalten Weihnachtsfeiertagen wird es ein wenig milder in Deutschland – zumindest vorerst. «Zum Start in das letzte Wochenende des Jahres etabliert sich das Hoch Jasmin über dem Nordostatlantik und damit kippt die Strömung allmählich auf nordwestliche bis nördliche Richtungen», sagte Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. «In Verbindung damit wird etwas mildere und feuchtere Luft herangeführt.»

Laut DWD ist in der Nacht zum Samstag im Nordosten Vorsicht geboten, da es örtlich zu gefrierendem Sprühregen samt erhöhter Glatteisgefahr kommt. Tagsüber steigen die Temperaturen ein wenig, Dauerfrost gibt es allenfalls noch bei zähem Hochnebel im Süden.

Der DWD hatte vor den Feiertagen angekündigt, dass es die kältesten Weihnachtsfeiertage seit 15 Jahren in Deutschland werden könnten. Ob das so war, können die Meteorologen erst am Samstag bilanzieren, wenn alle drei Tage eingerechnet wurden.

An Heiligabend lag die deutschlandweite Durchschnittstemperatur bei minus 1 und am ersten Feiertag bei minus 3,6 Grad. «Durch den bögen Ostwind, vor allem an Heiligabend, war das gefühlte Wetter noch kälter», sagte Schmid.

Der Sonntag macht seinem Namen vielerorts alle Ehre

«Der Sonntag erweist seinem Namen häufig alle Ehre», so Schmid. So zeige sich die Sonne am Winterhimmel, erst am Nachmittag ziehe im Norden dichte Bewölkung auf. «Die Höchstwerte bewegen sich im niedrigen einstelligen Bereich. An der Ostsee fühlt sich das bei einem teils böigen Nordwestwind aber deutlich kälter an.» Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 bis 6 Grad.

Und wie sieht das Wetter in der kommenden Woche aus? «Zum Start in die neue Woche wird die Luftmasse zunehmend kälter, denn dann flutet Kaltluft polaren Ursprungs Deutschland von Norden her», erklärte der Meteorologe. Allerdings werde sie auf ihrem Weg über das Nordmeer und die Nordsee erwärmt, wodurch die Höchstwerte in tiefen Lagen im leichten Plusbereich lägen. Am Montag kann es bis zur Mitte leichte Niederschläge geben, im Bergland gehen sie in Schnee über.

Und wie wird das Wetter zu Silvester und Neujahr?

Generell werde es in der kommenden Woche wechselhafter und wieder kälter, im Bergland winterlich mit Schnee. Ob es an Silvester und Neujahr auch im Flachland für Schnee reichen kann, sei noch unklar, hieß es.