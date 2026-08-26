Schweden unter Schock: An einer Schule sticht ein junger Mann auf Schüler ein, ein Mädchen stirbt. Mehrere Tage nach der Tat gibt es jetzt noch eine Festnahme.

Fagersta (dpa) – Nach dem tödlichen Schwert-Angriff an einer Schule in Schweden ist ein weiterer Mann festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird er der Beihilfe zum Mord sowie zum versuchten Mord verdächtigt. «Spätestens am Donnerstag um 12.00 Uhr muss der Staatsanwalt entscheiden, ob gegen den Mann Untersuchungshaft beantragt oder ob er freigelassen wird», hieß es.

Der mutmaßliche 18 Jahre alte Täter sitzt nach der Attacke am vergangenen Freitag bereits seit Sonntag in Untersuchungshaft. Er soll an der Schule in Fagersta nordwestlich von Stockholm ein 17-jähriges Mädchen erstochen sowie drei Schüler zwischen 12 und 17 Jahren verletzt haben, zwei davon schwer. Medienberichten zufolge war er Schüler der weiterführenden Schule. Sein Motiv ist noch unklar.