Das Weiße Haus bereitet sich auf gleich zwei Feiertage vor: Für Weihnachten wird ein großer Baum angeliefert, und für zwei Truthähne läuft eine besondere Abstimmung.

Washington (dpa) – Festtagsstimmung im Weißen Haus: First Lady Melania Trump hat in einer kleinen Zeremonie den offiziellen Weihnachtsbaum in Empfang genommen. Der Baum wurde von einer Pferdekutsche gebracht. Die First Lady posierte in einem rot-weiß-karierten Mantel und roten High Heels vor der Kutsche.

Noch vor Weihnachten feiern die USA an diesem Donnerstag ein anderes großes Familienfest: Thanksgiving, bei dem es traditionell Truthahn zu essen gibt. Brauch ist im Weißen Haus auch eine Zeremonie, bei der an diesem Dienstag ein Truthahn offiziell «begnadigt» wird.

Welcher Truthahn wird bei Zeremonie «begnadigt»?

In diesem Jahr sind die Tiere «Freedom» (Freiheit) und «Feathers» (Federn) aus dem Bundesstaat West Virginia dafür ausgewählt worden. US-Amerikanerinnen und -Amerikaner konnten nach Angaben des Weißen Hauses online zunächst über die Namen abstimmen und können nun noch bis kurz vor Mitternacht (Ortszeit) entscheiden, welcher der beiden Truthähne bei der Zeremonie «begnadigt» wird.

Bei einer Pressekonferenz am Vormittag (Ortszeit) wurde allerdings auch betont: «Kein Truthahn landet auf Ihrem Tisch». Auch wenn nur eines von beiden Tieren die Ehre zuteilwerden soll, bei der Zeremonie «begnadigt» zu werden – überleben sollen beide.

Nach Angaben des Weißen Hauses überreichte der Nationale Truthahnverband 1947 Harry S. Truman erstmals ein solches Tier zu Thanksgiving. 1963 schickte Präsident John F. Kennedy einen Truthahn zurück an eine Farm und sagte: «Lasst ihn weiterleben». Erst 1989 sprach Präsident George H. W. Bush dann die erste formale «Begnadigung» aus.