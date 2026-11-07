Ist denn schon wieder Weihnachten? Die Millionenmetropole New York macht sich jedenfalls schon mal bereit.

New York (dpa) – Der wohl berühmteste Weihnachtsbaum der Welt ist zu seinem großen Auftritt in New York eingetroffen. Der Baum wurde mit einem speziellen Transporter zum Rockefeller Center in Manhattan gebracht und dort aufgestellt, teilten die Betreiber mit. In diesem Jahr handelt es sich um eine etwa 23 Meter hohe Fichte aus dem Ort West Edmeston im Zentrum des Bundesstaats New York.

Seit den frühen 1930er Jahren wird das Entzünden der inzwischen mehr als 50.000 Lichter am Baum jährlich gefeiert und zählt zu den populärsten Weihnachtstraditionen in New York. Dieses Jahr ist es für den 2. Dezember geplant. Ähnlich populär ist das Schlittschuhlaufen auf der direkt neben dem Baum gelegenen Eisbahn, die bereits geöffnet hat.