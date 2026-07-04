Im Südwesten lockt das Wochenende vorerst mit Sonne und Wärme, während der Nordosten Regen und Wind erlebt. Doch schon am Sonntag ändert sich das etwas.

Offenbach (dpa) – Ausflügler haben am Wochenende im Südwesten Deutschlands zunächst bessere Aussichten auf Sonnenschein als im Nordosten. Dort sorgt Tief Ausynija schon früher für wechselhaftes Wetter mit Wind und etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Sonntag dringt das Schauerwetter über die Mitte der Republik auch in den Süden vor. «Lediglich der äußerste Südwesten kann sein sonnenscheinreiches Wetter behalten», sagte DWD-Meteorologe Markus Eifried. Möglich sind erneut Höchstwerte von knapp über 30 Grad. An der Ostsee scheint am Sonntag wieder mehr die Sonne, allerdings bei niedrigeren Temperaturen mit frischem Nordwestwind.

Im Südwesten steigen die Temperaturen bald wieder deutlich

«Bis zur Wochenmitte verlagert sich das wechselhafte Wetter langsam wieder in die Nordosthälfte zurück», ergänzte Eifried. Im Südwesten gibt es erneut Sonnenschein bei teils hohen Sommertemperaturen.

Zum Ende der neuen Woche weitet sich das sonnenscheinreiche Wetter auf den Nordosten Deutschlands aus. «In der Mitte werden verbreitet 30 Grad erreicht werden und im Südwesten wird die 35-Grad-Marke punktuell überschritten werden können», sagte Meteorologe Eifried voraus.

DWD-Vorhersage