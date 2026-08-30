Die Woche startet mit unbeständigem Wetter und vereinzelten Gewittern, besonders im Nordwesten. Ab Mitte der Woche könnte es im Südwesten ein Sommer-Comeback geben - mit bis zu 30 Grad.

Offenbach (dpa) – Die neue Woche startet mit wechselhaftem Wetter. In der Nacht zum Montag verlagern sich von Westen und Südwesten nach Osten teils schauerartige Regenfälle. «Örtlich ist auch Blitz und Donner mit von der Partie», sagt Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst.

Nachdem der Regen aus der Nacht im Südosten rasch abzieht, beginnt der Montag laut DWD zunächst weitgehend trocken «Zwischendurch kommt vor allem in der Südhälfte auch die Sonne zum Vorschein.»

Im Tagesverlauf ziehen dann aber von Nordwesten teils kräftige Schauer und Gewitter auf. «Regenfeste Kleidung ist somit im Tagesverlauf vor allem in der Nordwesthälfte angebracht», sagt Bauer. Diese einzelnen Gewitter können vom Westen und Norden bis zur Mitte ausgreifen und mit kleinkörnigem Hagel, stürmischen Böen und vereinzelt Sturmböen aufwarten. Die Temperaturen gehen am Montag laut DWD etwas zurück und erreichen zwischen 20 und 26 Grad.

Wechselhafter im Norden, wärmer im Süden

Am Dienstag setzt sich im Norden das wechselhafte Wetter fort – dort gibt es wiederholt Schauer und vereinzelt Gewitter. Im Süden bleibt es bei zeitweiligem Sonnenschein häufig trocken. An der Nordsee werden um 20, an der Donau bis 25 Grad erreicht.

«Und auch am Mittwoch bleibt uns die Zweiteilung zwischen einem wechselhaften Norden und einem freundlichen und spätsommerlich warmen Süden erhalten», sagt Meteorologe Bauer. So gebe es in den südlichen Mittelgebirgen und in den Alpen bestes Wanderwetter, während vor allem in Nordseenähe etwas Regen dabei sei.

Und wie geht es danach weiter?

«Ab der zweiten Wochenhälfte könnte der Sommer mit lupenreinem Badewetter im Süden nochmals sein Comeback geben. Dann gelangt nämlich im Südwesten auch wieder die 30-Grad-Marke in Reichweite», erklärt Bauer. Zum kommenden Wochenende nähmen die Unsicherheiten in der Vorhersage deutlich zu: «Ob es sich dabei nur um ein kurzes Intermezzo oder um eine längere Phase mit teils hochsommerlichen Temperaturen handelt, ist noch ungewiss.»