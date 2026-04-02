Wolken, Regen und zwischendurch Sonne: Das Wetter ist vielseitig über die Feiertage. Zum Suchen von Ostereiern am Sonntag wird es wärmer, aber auch windig.

Offenbach (dpa) – Sonne, aber auch Regenschauer und Wind prägen die Osterfeiertage. Immer wieder ziehen in den kommenden Tagen Tiefausläufer über Deutschland hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Folgen sind dichte Wolken und Regen, es gibt aber auch längere trockene und sonnige Abschnitte, sagt DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn.

«Die Osterfeiertage bieten fast alles an Wetter, nur Schneefall bleibt den höheren Alpenlagen vorbehalten», fasst Kernn zusammen. Der voraussichtlich wärmste Tag wird der Ostersonntag. Ostereier suchen wird laut der Vorhersage in weiten Teilen Deutschlands im Trockenen möglich sein – je nach Uhrzeit.

Denn zeitweise muss man sich auf Schauer einstellen: zunächst im Norden und Nordwesten, dort lockert es später auf. Nachmittags und abends steigt im süddeutschen Bergland die Schauer- und Gewittergefahr. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad.

Bis 22 Grad im Süden und Osten – aber windig

Längere sonnige Abschnitte gibt es im Süden und Osten, bis zu 22 Grad sind hier am Sonntag möglich. «Allerdings werden sich diese kühler anfühlen, denn der westliche Wind frischt stark bis stürmisch auf», erläutert Meteorologin Kernn.

Am Karfreitag ist es wechselnd bewölkt und trocken, im Westen und Nordwesten zeigt die Vorhersage zum Abend hin etwas Regen. Die Höchstwerte liegen an der Nordsee sowie östlich der Elbe und im Bergland bei 8 Grad, sonst zwischen 10 und 15 Grad.

Am Samstag ist es verbreitet stark bewölkt und örtlich regnet es etwas, ab mittags lockern die Wolken auf. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad ist es laut DWD etwas milder.