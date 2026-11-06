Straßen versinken im Wasser, eine Brücke stürzt ein: Rund um Kuala Lumpur mussten bereits mehr als 1.200 Menschen in Notunterkünfte. Und der Regen in Malaysia hält an.

Kuala Lumpur (dpa) – Starke Regenfälle haben in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur und im benachbarten Bundesstaat Selangor Überschwemmungen und Sturzfluten ausgelöst. In der südostasiatischen Metropole und im dicht besiedelten Ballungsgebiet Klang Valley standen in den vergangenen Tagen mehrere Stadtteile unter Wasser, Autos blieben in den Fluten stecken, wie malaysische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. In einigen Wohngebieten des Großraums Kuala Lumpur reichte das Wasser bis an die Fenster von Häusern.

Auch im Bundesstaat Selangor, der Kuala Lumpur umgibt, war die Lage angespannt. Dort mussten nach Angaben der Regierung mehr als 1.200 Menschen in Notunterkünften untergebracht werden. Vor zwei Tagen war in der Region bereits nach heftigem Regen eine Brücke über den Fluss Sungai Subang eingestürzt. Auch auf Straßen und Autobahnen kam es zu Überflutungen und Verkehrsbehinderungen.

Mehr Regen erwartet

Nach Angaben des malaysischen Wetterdienstes (MetMalaysia) hatten starke Gewitter und anhaltende Starkregenfälle die Überschwemmungen ausgelöst. Die Wassermassen überforderten die örtlichen Auffang- und Entwässerungssysteme. Eine Entspannung ist zunächst nicht in Sicht: Meteorologen erwarten auch in den kommenden Tagen Gewitter und Niederschläge in Kuala Lumpur und Selangor.