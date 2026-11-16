Das Kranzler in Berlin ist kein Café mehr, sondern ein schicker Italiener. Andernorts weichen Traditionscafés Mode-Läden oder Burger-Lokalen. Was steckt hinter dem Wandel weg von der Buttercremetorte?

Berlin/Köln (dpa) – Die Menschen in Deutschland trinken so viel Kaffee außer Haus wie noch nie, aber das altmodische Café, in dem – jedenfalls im Klischee – in erster Linie ältere Damen sitzen und gemütlich Kaffee und Kuchen zu sich nehmen, scheint auszusterben.

An einer der historisch bekanntesten Café-Adressen des Landes, im Kranzler-Eck mit der Rotunde am Kurfürstendamm in Berlin, eröffnet jetzt ein mehrgeschossiger stylisher Italiener statt eines klassischen Tortentempels.

Zur Erinnerung an die jahrzehntelange gastronomische Tradition des Ortes (zuletzt mehrere Jahre Leerstand, davor ein paar Jahre nur noch in der Rotunde ein abgehobener Hipster-Coffeeshop) soll es dort zwar auch Sachertorte und andere Kuchen geben, aber Schwerpunkt sind wohl Pizza und Pasta.

Deutsche Cafés und Wiener Kaffeehäuser: verschiedene Welten

Plüschige Konditorei-Cafés mit repräsentativer Auslage ganzer Kuchen (und nicht nur von fancy Törtchen, Cupcakes, Muffins) scheinen in Deutschland zur Rarität zu werden.

Es geht hier um Cafés mit gefühlt hoher Rollator-Quote unter den Gästen – liebevoll oft Oma-Café oder auch Opa-Café genannt. Wo sind hierzulande die Wiener Kaffeehäuser hin?

«Moment!», wirft bei dieser Frage Christopher Wurmdobler ein, Autor des Buchs «Kaffeehäuser in Wien» (Falter-Verlag). «Der Begriff Oma-Café stimmt für Wiens klassische Cafés keineswegs, allein schon, weil sich das Publikum im Wiener Kaffeehaus traditionell nicht auf eine Generation beschränkt.»

Der in Wien lebende Kaffeehausexperte erklärt: «Trifft man Wien-Gäste aus Deutschland im Kaffeehaus, sind die oft sehr erstaunt, dass es hier kaum um Torte geht und auch nicht immer um den Kaffee. Es geht eher um die Atmosphäre – von der Früh bis spät in die Nacht.»

Im Wiener Kaffeehaus, in dem es eher «Mehlspeisen» gibt (statt Kuchen) und Heißgetränke wie Melange, Großen Braunen, Einspänner oder Verlängerten (bloß «Kaffee» zu bestellen, kann zu Augenrollen führen), geht es ums Sinnieren.

Schon der sogenannte Kaffeehausliterat Alfred Polgar (1873-1955) charakterisierte Kaffeehausgänger in Wien als Menschen, «die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen». Das legendäre Café Central, das derzeit renoviert wird und das heute ein Touristenmagnet mit langer Warteschlange ist, nannte Polgar eine Weltanschauung, «deren innerster Inhalt es ist, die Welt nicht anzuschauen».

Altmodische Cafés in Deutschland sind da meist ganz anders. Hier geht man oft auch als Gruppe hin – zum Kaffeeklatsch, zum Schwatzen bei Schwarzwälder Kirschtorte. Viele dieser Häuser, bei denen einem sofort das 50 Jahre alte Lied «Aber bitte mit Sahne» von Udo Jürgens in den Sinn käme, sind in den letzten Jahrzehnten aus den Innenstädten verschwunden.

In Berlin schloss das alte Kranzler am Ku'damm mit Hunderten Plätzen im Frühjahr 2000, kurz danach auch das Café Möhring am Kurfürstendamm/Ecke Uhlandstraße. Jetzt sind dort Boutiquen. Das Möhring hatte danach eine Zeit lang noch andere Filialen.

In Frankfurt am Main machte das Alte Café Schneider im Sommer 2011 dicht. Nun befindet sich dort ein japanischer Lifestyle-Laden. In Essen wurde das im 50er-Jahre-Stil eingerichtete Café Overbeck Ende 2014 abgewickelt, heute ist dort ein Juweliergeschäft. In Münster verschwand das Café Grotemeyer im März 2019. Heute ist in den Räumen ein Burger-Restaurant, das zu einer Kette gehört, die nach einem Brüder-Grimm-Märchen benannt ist.

Kategorie «Oma-Café» gibt es in Statistiken selbstverständlich nicht

Die Gastronomie in Deutschland ist im Wandel. Nicht zuletzt Billiganbieter verkaufen Kaffee und Gebäck oft günstiger als Traditionskonditoreien. «Bäckereien mit Café-Angebot, Coffee-to-go-Konzepte und Filialisten konkurrieren mit klassischen Cafés», sagt eine Sprecherin vom Deutschen Hotellerie- und Gastronomieverband.

Die Kategorie «Oma-Café», die eher ein Gefühl ist, gibt es in Statistiken natürlich nicht, weshalb sich das Phänomen nicht so anschaulich in Zahlen zeigen lässt. Aber das Abrücken von Buttercremetorte und Filterkaffee ist deutlich.

Der DEHOGA Bundesverband formuliert es positiv, die Café-Landschaft in Deutschland entwickle sich stetig weiter, etwa mit spezialisierten Kaffeebar-Konzepten, modernen Frühstücks- und Brunchangeboten sowie neuen Café-Formaten, die verstärkt auch jüngere Zielgruppen in den Blick nehmen. Bei «Coffee Raves» verwandeln sich Cafés etwa tagsüber in Dancefloors mit DJs.

Früher wurde mit Zeitung im Café «gechillt», nur hieß es nicht so

Die Gründe für den langsamen Untergang der Oma-Cafés sind vielfältig. Menschen in Deutschland haben heute im Vergleich zu den, sagen wir, 80er Jahren einen völlig anderen Alltag. Konsum- und Ernährungsgewohnheiten ändern sich. Viele Jüngere trinken Kaffee lieber im Gehen aus einem Becher anstatt am Tischchen sitzend aus einer Tasse. Sie bevorzugen zudem oft minimalistischere Szenecafés und Coffeeshop-Ketten. Und außerdem: Wer isst heute noch bedenkenlos zwischendurch mal eben ein Stück fette Sahnetorte?

Klassische Cafés lebten historisch davon, dass Gäste lange bei einer Tasse Kaffee saßen und in der Zeitung blätterten oder sich mit Freunden bei mehr als einem Stück Kuchen verquatschten. Dafür nimmt sich heute kaum noch jemand Zeit. Und der Umsatz für Lokale wäre oft wohl auch zu gering.

Viele familiengeführte Cafés machen auch altersbedingt zu: Inhaber finden niemanden, der den arbeitsintensiven Betrieb übernehmen möchte. Betriebe werden auch durch erhebliche Kostensteigerungen belastet: höhere Ausgaben für Mieten in guten Lagen, für Energie, für Personalkosten und den Wareneinkauf (Kaffee, Milch, Backwaren).

Deutsche Oma-Cafés machen und machten abends gegen 18 Uhr zu

Die in den vergangenen Jahrzehnten dichtgemachten Oma-Cafés, die oft nur von etwa 10 bis 18 Uhr geöffnet waren, sind teils über hundert Jahre in Betrieb gewesen. Sie wurden im Nachkriegsdeutschland mal mehr, mal weniger geschmackvoll eingerichtet oder wiederhergestellt. Ganz stilsicher war das nicht immer, was Lampen, Möbel oder Sitzbezüge und Teppiche angeht.

Vollends ausgestorben sind solche Traditionscafés keineswegs, man scheint sie aber mehr und mehr suchen zu müssen. Das gemütliche Konditorei-Konzept funktioniert oft eher noch in kleineren Städten, während in den Großstädten hektische Coffeeshops im Industrial-Design besser zu laufen scheinen.

Einige traditionelle Cafés, in denen auch noch das Kännchen Filterkaffee auf der Karte steht (statt bloß Latte macchiato, Flat White oder Pumpkin Spice Caramel Macchiato) gewinnen sogar neue junge Fans aufgrund enormer Instagram-Tauglichkeit.

Man denke an Locations, die wie eine Zeitreise in die Vergangenheit wirken, etwa in Köln das Café Wahlen, in Dortmund das Café Strickmann, in Wiesbaden das Maldaner (Wiesbaden), in Leipzig das Kaffeehaus Riquet, in Lübeck das Café Niederegger und in Baden-Baden das Café König.

Ein fettes Comeback für Cafés dieser Art sieht Kaffeehausexperte Christopher Wurmdobler jedoch nicht: «Unser Ausgehverhalten hat sich halt geändert. Es braucht kein zweites Wohnzimmer mehr und als Co-Working-Space sind Oma-Cafés ungeeignet. Da haben Coffeeshops oft Besseres zu bieten; Steckdosen oder WLAN etwa. Mich wundert immer, dass sie einen im Wiener Kaffeehaus noch ruhig sitzen lassen – auch wenn man nur eine Melange trinkt und drei Stunden lang einen Tisch blockiert.»

Denjenigen, die den Tod des typisch deutschen Oma-Cafés schon jetzt beklagen, redet Wurmdobler ins Gewissen: «Oft bedauern gerade jene das Kaffeehaussterben, die nie regelmäßig solche Lokale besuchen. Coffee-to-go ist vielleicht die größte Konkurrenz. Wer will, dass es weiter Cafés gibt, sollte bitteschön auch dort hingehen, statt im Gehen aus dem Pappbecher zu trinken.»