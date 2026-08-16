Brände
Waldbrand auf griechischer Insel: Zwei Tote und Evakuierung
Waldbrände in Griechenland
Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten erheblich. (Archivbild)
Socrates Baltagiannis. DPA

Starke Winde erschweren die Löscharbeiten auf der griechischen Insel Salamis. Feuerwehr und Freiwillige kämpfen gemeinsam gegen die Flammen. Zwei Menschen starben.

Lesezeit 1 Minute

Athen (dpa) – Bei einem Waldbrand auf der griechischen Insel Salamis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen wurden im Gebiet Peristeria gefunden. Die Identität der Toten war zunächst nicht bekannt, wie der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten erheblich. Für die Region im Raum Athen galt nach Angaben des Zivilschutzes eine sehr hohe Waldbrandgefahr.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften, Fahrzeugen und Spezialeinheiten vor Ort. Auch Löschflugzeuge und Hubschrauber kamen zum Einsatz. Freiwillige Helfer sowie Tankfahrzeuge der Gemeinde unterstützten die Löscharbeiten. Das Aufgebot wurde im Laufe des Einsatzes weiter verstärkt, wie Reporter vor Ort berichteten.

Wegen der Gefahr für die Anwohner wurden über das griechische Katastrophenschutzsystem 112 mehrfach Warnungen und Aufforderungen zum Verlassen betroffener Gebiete verschickt. Zudem bereiteten Feuerwehr und Küstenwache eine koordinierte Evakuierung von Menschen auf dem Seeweg vor.

© dpa-infocom, dpa:260816-930-538700/1

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