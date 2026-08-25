Barcelona (dpa) – Wegen eines Wald- und Buschbrandes am nördlichen Stadtrand von Barcelona haben die Behörden die Räumung der vordersten Häuserzeilen angeordnet. Grund sei die starke Rauchentwicklung, berichtete die Zeitung «La Vanguardia». Betroffen seien rund 25 Bewohner des Bezirks Torre Baró. Die restlichen Menschen dieses Viertels und des benachbarten Stadtteils Ciutat Meridiana wurden aufgerufen, wegen der Rauchentwicklung ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Feuer war am Dienstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache in der Serra de Collserola ausgebrochen, einem waldigen und bergigen Gebiet, das unmittelbar an den Stadtteil Torre Baró grenzt. Mehrere Löschzüge mit 160 Brandbekämpfern sowie zwölf Löschflugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Bisher seien rund 35 Hektar verbrannt. Erst vor eineinhalb Wochen hatte es ganz in der Nähe schon einmal einen Waldbrand gegeben.