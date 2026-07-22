Italiens größte Insel leidet schwer unter einer Hitzewelle: bis zu 46,2 Grad. An mehreren Orten wüten Brände. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Palermo (dpa) – Auf Sizilien breiten sich immer mehr Waldbrände aus. Die Feuer werden nach Angaben der Rettungsdienste durch den heißen Wüstenwind Scirocco angefacht, der aus dem nahegelegenen Afrika übers Mittelmeer auf Italiens größte Insel gelangt. Die Feuerwehr war an verschiedenen Orten die Nacht über mit vielen Kräften im Einsatz. Mehrere Straßen sind blockiert.

In der Gemeinde Santo Stefano im Hinterland der Inselhauptstadt Palermo wurden mehr als 100 Menschen in Sicherheit gebracht, weil die Flammen zu nahe an der Ortschaft waren. In Palermo selbst fiel in der Nacht mehrfach der Strom aus. Über mehreren Vierteln der Großstadt hingen am Morgen dichte Rauchwolken.

Temperaturen von mehr als 46 Grad

Zudem leiden viele Menschen unter der Hitze. Am Mittwoch wurden wieder Temperaturen von mehr als 37 Grad erwartet. Am Tag zuvor wurden in Palermo sogar 42,4 Grad gemessen. Die höchste gemessene Temperatur auf der Insel lag am Dienstag bei 46,2 Grad. Auf Sizilien – weit unten in Italiens Süden – sind derzeit auch viele Sommerurlauber zu Besuch, auch aus Deutschland.

Von der Hitzewelle ist auch Italiens zweitgrößte Insel Sardinien betroffen. Auch dort wüten mehrere Waldbrände.