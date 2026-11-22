An einem Bahnhof in Hamburg warten schwer bewaffnete Polizisten auf einen einfahrenden Zug. Ein Reisender hatte darin einen Mann mit einer Waffe beobachtet.

Hamburg (dpa) – Ein 23 Jahre alter Bahnfahrer mit einer Schreckschusswaffe hat zu einem großen Polizeieinsatz am Bahnhof Hamburg-Harburg geführt. Nach dem Notruf eines Reisenden auf der Strecke Hannover – Hamburg-Harburg kamen Polizisten mit Helmen und Maschinenpistolen zum Bahnhof.

Der Bahnsteig zu den Gleisen 1 und 2 wurde geräumt und abgesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Die Beamten fesselten den Verdächtigen, der den Angaben zufolge Schreckschussmunition und ein Tierabwehrspray in seiner Tasche hatte. Im Zug fanden die Einsatzkräfte eine zurückgelassene Schreckschusspistole.

Der 23-Jährige habe zugegeben, dass sie ihm gehöre. Er hatte keine Erlaubnis zum Besitz dieser Waffe, wie der Polizeisprecher mitteilte. Nach der vorübergehenden Festnahme am Samstagnachmittag wurde der 23-Jährige wieder entlassen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein – wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Polizei zufolge gab es keine Bedrohungslage in dem Zug. Hintergrund des Notrufs war, dass ein Bahnreisender eine Person mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand gesehen hatte.