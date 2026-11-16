Freundinnen soll ein Mann sedierende Mittel in ein Getränk geschüttet haben. Was die Staatsanwaltschaft ihm konkret vorwirft.

Frankfurt/Main (dpa) – Ein Mann soll Frauen aus seinem Freundeskreis sedierende Mittel verabreicht und sie dann sexuell missbraucht haben – zum Prozessbeginn gegen den 33-Jährigen kündigte dessen Verteidigerin eine Einlassung zu den Vorwürfen an. Um seinen persönlichen Lebensbereich zu schützen, werde die Öffentlichkeit während der Einlassung von der Verhandlung ausgeschlossen, sagte die Vorsitzende Richterin im Frankfurter Landgericht. Damit folgte die Strafkammer dem Antrag der Verteidigung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen vor. In den Jahren 2023 bis 2025 soll er sich in seiner Wohnung in Frankfurt an drei Frauen aus seinem Freundeskreis sexuell vergangen haben. Zuvor soll er ihnen über Getränke sedierende Mittel verabreicht haben, sodass sie in eine tiefe Bewusstlosigkeit fielen.

Zum Teil soll er sie bei seinen Taten fotografiert und gefilmt haben. Die Anklagebehörde wirft ihm vor, in einem Fall die Aufnahmen im Internet veröffentlicht zu haben, versehen mit Namen, Alter und Wohnort der Frau.

Fotos auf Pornoseite

In einem weiteren Fall soll er auf einer Pornoseite im Internet Fotos einer Freundin inklusive ihrer Personalien ohne deren Wissen veröffentlicht haben. Zudem soll er dazu aufgefordert haben, diese Frau unsittlich zu berühren und zu vergewaltigen. Einer weiteren Freundin soll er sedierende Mittel verabreicht und den Notruf alarmiert haben, als sie an einer U-Bahn-Haltestelle das Bewusstsein verlor. Sie musste auf der Intensivstation behandelt werden und erlitt eine Lungenentzündung, da sie Erbrochenes eingeatmet hatte.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Behörden den Angaben zufolge zudem kinderpornografische Fotos und Videos. Diese sollen zum Teil den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen.

Nach der bisherigen Planung könnte im Januar ein Urteil gegen den in Untersuchungshaft sitzenden Mann verkündet werden.