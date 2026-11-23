Die Temperaturen sinken in der Nacht vielerorts unter null Grad. Es kann zum Wochenstart rutschig werden. Ein Überblick.

Offenbach (dpa) – Zum Start in die neue Woche kann es auf Straßen und Wegen in Teilen Deutschlands rutschig werden. Wer vor die Tür geht, sollte vorsichtig sein. Bereits am Sonntag hatte die Polizei vor allem in Norddeutschland Fahrer und Fahrerinnen dazu aufgerufen, wegen glatter Straßen Vorsicht walten zu lassen. Es gab mehrere Unfälle.

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die Niederschläge im Südwesten und im Alpenvorland in der Nacht zum Montag zunehmend bis in tiefere Lagen in Schnee übergehen. Vor allem im Osten und Nordosten seien einzelne Regen- oder Schneeschauer möglich. Je nach Bewölkung können die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad sinken.

Winterdienst steht bereit

Eine kurze Nacht dürfte es für den Winterdienst werden, der für freie Straßen im Berufsverkehr sorgt. Der Winterdienst für die 13.200 Kilometer Autobahnen steht bereits seit dem 1. November bereit. Rund 6.300 Straßenwärterinnen und Straßenwärter seien bundesweit im Einsatz, hatte die Autobahn GmbH mitgeteilt. In der vergangenen Winterdienst-Saison wurden demnach etwa 368.000 Tonnen Salz gestreut – deutlich mehr als im Winter davor.

Zuvor hatten auch Winterdienste in den Bundesländern erklärt, sie stünden bereit, um Schnee und Eis zu beseitigen. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hatte alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht aufgerufen. Dazu gehörten eine aufmerksame Fahrweise, genügend Sicherheitsabstand und Winterreifen.

Von Reifglätte bis Schneeglätte

Bis zum Montagmittag oder -abend können laut DWD vom Schwarzwald bis zum südlichen Alpenvorland fünf bis zehn Zentimeter Schnee zusammenkommen, vom westlichen Allgäu bis zu den Ammergauer Alpen oberhalb von 1.000 Metern bis zu 20 Zentimeter. In den höher gelegenen Gebieten an der Nordseite der Allgäuer Alpen könnten laut DWD sogar bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen.

Im Osten Deutschlands sind die Mengen deutlich geringer, hier könnten im Erzgebirge bis zu drei Zentimeter Schnee fallen. In anderen Regionen ohne Niederschläge ist den Meteorologen zufolge örtlich Reifglätte möglich.