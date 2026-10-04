Zum Ende des Oktoberfests feuern immer etliche Schützen am Fuße der Bavaria ihren Salut in die Luft. Doch diesmal ging etwas dabei schief.

München (dpa) – Beim traditionellen Böllerschießen zum Abschluss des Oktoberfests in München hat sich versehentlich ein Schuss gelöst. Auf einem Video ist zu sehen, wie bei den Schützen unterhalb der Bavaria ein Schuss nach vorn statt nach oben geht.

Es habe einen Fehlschuss gegeben, sagte Kommandant Werner Waschbichler. «Aufgrund der vorgegebenen Sicherheitsabstände ist nichts passiert.» Es sei noch nicht klar, wie es zu dem Vorfall gekommen sei. Das Kreisverwaltungsreferat werde diesen nun untersuchen.