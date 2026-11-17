Ein Autofahrer rast vor der Polizei davon. Später finden die Einsatzkräfte ein totes Mädchen. Der Schock sitzt tief und viele Fragen sind noch ungeklärt.

Sailauf (dpa) - Es hätte ein Routine-Einsatz sein können, doch er endet tragisch: Ein verdächtiger Autofahrer gerät in eine Verkehrskontrolle und rast davon. Die gefährliche Flucht endet nach kurzer Zeit in der kleinen unterfränkischen Gemeinde Sailauf, als der Wagen in zwei andere Autos kracht. Was Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst noch nicht wissen, als sie die Unfallstelle sichern und die Verletzten versorgen: Das Fluchtauto hat auch eine 13-Jährige auf dem Gehweg erfasst. Feuerwehrleute finden diese erst später hinter einer Hecke. Da ist das Mädchen bereits tot.

Viele Einsatzkräfte werden sich später noch am Rettungswagen von der Jugendlichen verabschieden, die zum Musikunterricht wollte, dort aber nie ankam. Wie lange die 13-Jährige nach dem Unfall unbemerkt hinter der Hecke lag und ob diese direkt beim Aufprall starb, kann die Polizei am Tag danach noch nicht sagen. Nähere Erkenntnisse sollen die Obduktion und die Untersuchung eines Gutachters zum Unfallhergang bringen.

Männer sind polizeibekannt

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Einsatzkräfte nahmen den 32 Jahren alten Fahrer und seinen 34 Jahre alten Beifahrer nach dem Unfall vorläufig fest und brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Diese seien inzwischen entlassen und auf einer Polizeiwache, sagte Polizeisprecher Philipp Hümmer. Ein Ermittlungsrichter sollte am Nachmittag über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden.

Die beiden Männer stammen demnach aus der Region und sind bereits polizeibekannt. Weitere Details dazu nannte die Polizei zunächst nicht. Das Auto der Männer geriet am Montagabend außerhalb von Sailauf ins Visier einer Streife. «Die Kennzeichen waren entwendet und der Pkw vermutlich auch», erläuterte Hümmer. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, sei der Fahrer - ein Deutscher - mit erhöhter Geschwindigkeit Richtung Sailauf davongerast.

Den Ermittlungen zufolge schoss das Fluchtauto in der Ortsmitte über einen Gehweg, um ein anderes Auto zu überholen, stieß dann aber mit diesem und einem weiteren Wagen zusammen. Damit sei nach knapp vier Kilometern und wenigen Minuten die Flucht beendet gewesen, sagte Hümmer. «Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.»

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Wagen und Einsatzkräften aus, um die Unfallstelle im strömenden Regen abzusichern, auszuleuchten und die Verletzten zu versorgen. «Ursprünglich war es ein Routine-Einsatz», erzählte Kreisbrandrat Frank Wissel. Zunächst sei es um einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten - darunter auch eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind in einem der gerammten Autos - gegangen, niemand sei eingeklemmt gewesen.

Auf dem Weg zur Musikschule vermisst

«Man wusste nicht, dass eine Fußgängerin in den Unfall involviert war», sagte auch Polizeisprecher Hümmer. Aufmerksam wurden die Einsatzkräfte erst durch die Eltern, die ihre Tochter suchten. Diese sei auf dem Weg zur Musikschule gewesen, dort aber nicht angekommen, berichtete Wissel, der an dem Abend selbst im Einsatz war. Mit Wärmebildkameras und Licht suchten Feuerwehrleute dann im Dunklen nach dem Mädchen und entdeckten dieses schließlich leblos hinter der Hecke.

Für die 13-Jährige kam nach Polizeiangaben jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen - ein Schock auch für die Einsatzkräfte: «Viele kannten das Kind», sagte Wissel. «Sailauf ist ein Dorf. Man kennt sich dort. Die Betroffenheit bei Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ist groß.» Die Gemeinde Sailauf im Landkreis Aschaffenburg unweit der Landesgrenze zu Hessen hat keine 3.000 Einwohner.

Am Rettungswagen von der Toten verabschiedet

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Familie. Die Einsatzkräfte seien ebenfalls vor Ort betreut worden, sagte Wissel. Viele von ihnen hätten sich noch am Rettungswagen von dem Mädchen verabschiedet. Bereits in der Nacht habe es eine Nachbesprechung des Einsatzes gegeben. Auch in den nächsten Tagen werde es darum gehen, diesen zu verarbeiten.

Im Fokus der Ermittler steht nun, den genauen Unfallhergang und die Hintergründe der Flucht zu erklären. Ob der 32-Jährige allein wegen der gestohlenen Kennzeichen und des mutmaßlich entwendeten Wagens vor der Verkehrskontrolle floh oder ob er anderes zu verbergen hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Es gebe keine Anzeichen, dass die beiden Männer Drogen oder Alkohol konsumiert hätten, sagte Hümmer. Dennoch sei ihnen Blut zur Untersuchung abgenommen worden.

Sollte sich der 32-Jährige später wegen der Fluchtfahrt und dem tödlichen Unfall vor Gericht verantworten müssen, könnte ihm eine empfindliche Strafe drohen. Wer in Deutschland etwa «grob verkehrswidrig und rücksichtslos» fährt oder an illegalen Autorennen teilnimmt, kann nach dem Strafgesetzbuch bis zu zwei Jahre ins Gefängnis wandern. Wer Menschen dabei in Gefahr bringt, kann sogar mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Nach tödlichen Unfällen wurden in Deutschland schon mehrmals Fahrer wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

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