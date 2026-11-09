Nach dem Regen ist vor dem Regen in diesen Tagen. Doch die Temperaturen gehen weit auseinander. Was erwartet Deutschland?

Offenbach (dpa) – Regenschirm und Regenjacke dürfen in diesen Tagen nicht fehlen, denn in Deutschland wird es nass. Eine Warmfront bringe «intensivierenden Regen», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Südschwarzwald sowie vom Bodensee bis ins Allgäu können innerhalb von 24 Stunden mehr als 30 Liter pro Quadratmeter fallen.

Am Dienstag lasse der Regen dann zunächst etwas nach. Die Temperaturen können je nach Ort sehr unterschiedlich sein: Bei Dauernebel liegen die Höchstwerte bei 5 Grad, mit etwas Sonne im Südwesten bei bis zu 12 Grad.

Ab der Wochenmitte bis 17 Grad im Südwesten

«Der nächste Regenschub lässt nicht lange auf sich warten», schreibt der Wetterdienst. In der Nacht zum Mittwoch und am Tag komme das Nass von Westen und Südwesten bis in den Osten. Auch am Mittwoch sind die Temperaturen zweigeteilt: Im Südwesten sorgt eine mildere Luftmasse für Temperaturen bis zu 17 Grad, im Südosten werden es laut Vorhersage gerade mal 5 Grad.

«Am Donnerstag regnet es in einem Streifen über der Mitte Deutschlands gebietsweise weiterhin», teilte der Wetterdienst mit. Allerdings schwäche sich der Regen tendenziell ab. «An der Küste steht Schauerwetter bevor und durch die Nähe eines skandinavischen Tiefs wird es zudem stürmisch – lupenreines Herbstwetter.»