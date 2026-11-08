Berlin (dpa) – Tagelang wird eine 13-Jährige aus Berlin-Marzahn vermisst. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Die Leiche des gesuchten Mädchens wurde in Brandenburg gefunden.
Was wir wissen
- Fund der Leiche: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des gesuchten Mädchens gefunden. Sie lag demnach in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg.
- Verdächtiger: Im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens wurde laut Staatsanwaltschaft ein Verdächtiger gefasst. Der Mann hat demnach selbst schwer verletzt und befindet sich in einem kritischen Zustand.
- Große Suche: Die Polizei startete am Freitag eine großangelegte Suche mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne. Der Schwerpunkt lag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Abgesucht wurden auch Grünanlagen und die Umgebung des Kaufparks Eiche.
- Hinweistelefon: Die Polizei richtete ein Hinweistelefon ein und bat Zeugen, sich telefonisch oder per Hinweis-Mailadresse des Landeskriminalamts zu melden.
- Verschwinden: Die 13-jährige Lisa T. verließ am Dienstag gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in Berlin-Marzahn. Sie wollte gegen 7.30 Uhr mit dem Bus vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Dort kam sie nicht an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass sie nicht freiwillig ihr familiäres Umfeld verlassen hat.
Was wir nicht wissen
- Tod und Tathergang: Bislang wurden weder die Todesursache noch der Todeszeitpunkt bekanntgegeben. Auch was der 13-Jährigen seit ihrem Verschwinden genau widerfahren ist, ist unklar.
- Motiv: Über ein mögliches Motiv gibt es derzeit keine Angaben.
- Tatverdächtiger: Die Identität des Verdächtigen ist laut Staatsanwaltschaftssprecher bislang ungeklärt.
© dpa-infocom, dpa:261108-930-965065/1