Eine 35-Jährige galt in Marburg als vermisst, dann finden Polizisten ihre Leiche. Nun ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines Tötungsdelikts.

Marburg (dpa) - Eine im mittelhessischen Marburg vermisste Frau ist tot aufgefunden worden. Sie sei mit 19 Messerstichen getötet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Mordkommission ermittle wegen eines Tötungsdelikts, die Leiche solle obduziert werden.

Die 35-Jährige war als vermisst gemeldet worden, zuletzt war sie lebend am Dienstagabend beim Verlassen eines Einkaufszentrums in Marburg gesehen worden. In der Nähe fanden Polizisten bei der Suchaktion am Mittwochnachmittag die Leiche. Beamte suchten bis zum Abend unter anderem das Gelände ab und sicherten Spuren. Aus ermittlungstaktischen Gründen würden derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.