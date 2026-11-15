Der Weihnachtsmarkt an der historischen Abtei von Maredsous ist in der belgischen Region beliebt. Am Eröffnungswochenende gibt es ein Feuer, mehrere Menschen werden verletzt.

Anhée (dpa) – Bei einem Brand auf einem Weihnachtsmarkt im belgischen Anhée sind mehrere Menschen verletzt worden. Zwei der fünf Verletzten wurden in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht, wie der Bürgermeister von Anhée, Pierre Rondiat, der belgischen Nachrichtenagentur Belga sagte.

Demnach war eine Gasflasche explodiert und hatte das Feuer ausgelöst, durch das zwei Holzhütten auf dem Weihnachtsmarkt zerstört wurden und zwei weitere beschädigt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittle zur genauen Ursache.

Der Weihnachtsmarkt von Maredsous ist in der Region bekannt. Er war am Freitag gestartet und findet an sechs Wochenenden mit mehr als 60 Ständen an der Abtei von Maredsous südlich von Belgiens Hauptstadt Brüssel statt. Die Abtei teilte mit, der Markt bleibe am Sonntag wegen des Feuers geschlossen.