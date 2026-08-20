Schwere Unwetter sind in der Nacht über Thüringen gezogen. In der Folge des Sturms wird ein Mann von herunterstürzenden Teilen eines Baums getroffen. Der Mann erliegt seinen Verletzungen.

Georgenthal (dpa) - Ein Vater ist in einer Gemeinde im Thüringer Wald von herabstürzenden Baumteilen getroffen worden und an den Verletzungen gestorben. Das bestätigte Landrat Onno Eckert. Der Vorfall ereignete sich am Morgen in der Landgemeinde Georgenthal - nach einem Unwetter.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 40 Jahre alte Mann mit seinem Kind auf dem Weg zum Kindergarten. Dabei kam es zu dem Vorfall. Das Kind blieb demnach unverletzt.

Der Landkreis hatte am Mittag zunächst von einem «Schadensereignis» gesprochen, bei dem eine Person gestorben sei. Über weite Teile Thüringens war in der Nacht zum Donnerstag ein Unwetter gezogen. Bäume stürzten dabei um, Autos wurden beschädigt, Keller liefen voll Wasser. Georgenthal liegt südlich der Stadt Gotha.