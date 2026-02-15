So viele Paare wie noch nie an diesem besonderen Tag haben sich in Norwegen vor den Altar getraut. Möglich waren auch ganz spontane Entscheidungen. In Deutschland wartet ein weiteres spezielles Datum.

Oslo (dpa) – Eine Hochzeit am Valentinstag – für viele Paare ein Traum. In Norwegen haben sich in diesem Jahr Angaben der Kirche zufolge so viele getraut wie noch nie. 426 Paare sind laut vorläufiger Zählung am Samstag in dem nordischen Land vor den Altar getreten, 2024 waren es nur 277. Es sei fantastisch, dass so viele Menschen gekommen sein, sagte Harald Hegstad, Vorsitzender des norwegischen Kirchenvorstands. Möglich waren im ganzen Land auch Spontanhochzeiten ohne Anmeldung.

Diese sind in Deutschland in der evangelischen Kirche in diesem Jahr am 26.6.2026 möglich. Mit einer am Valentinstag beworbenen, bundesweiten Aktion werden Paare eingeladen, «ihre Liebe, Partnerschaft oder Ehe in einem feierlichen und zugleich unkomplizierten Rahmen unter Gottes Segen zu stellen», wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für die kirchliche Trauung, auch die spontane, wird eine standesamtliche Eheschließung vorausgesetzt.

Zahlen für die Hochzeiten in Deutschland am Valentinstag liegen noch nicht vor. Weil es in diesem Jahr aber der Samstag war, dürften viele Paare dieses besondere Datum ausgewählt haben. Immer wieder haben auch prominente Paare am 14. Februar geheiratet: in diesem Jahr Baden-Württembergs Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia, am 14. Februar 2015 beispielsweise der Hollywoodstar Benedict Cumberbatch und die Theaterregisseurin Sophie Hunter.