Auf dem Mississippi ist ein Tanker mit einem Passagierschiff zusammengestoßen. Das deutlich kleinere Kreuzfahrtschiff kippte daraufhin auf die Seite.

New Orleans (dpa) - Nahe dem Hafen von New Orleans ist ein Frachter mit einem Passagierschiff kollidiert. Mehrere Menschen befinden sich im Wasser. Darunter seien 15 Zivilisten und zwei Feuerwehrleute, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Sender CNN. Alle Personen im Wasser scheinen wohlauf zu sein. Zwei Feuerwehrleute seien zudem auf dem Schiff, um Menschen zu evakuieren.

Auf dem Flusskreuzfahrtschiff hätten sich zur Zeit des Vorfalls über 130 Passagiere befunden, berichtete CNN unter Berufung auf Angaben der Hafenbehörde. Ob jemand bei dem Vorfall verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Aufnahmen des Sender Fox News zeigten das Passagierschiff nach dem Zusammenstoß zunächst in erheblicher Schieflage. Inzwischen liegt es auf die Seite gedreht im Wasser.

Jeff Landry, Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana, teilte auf der Plattform X mit, er sei auf dem Weg nach New Orleans. «Wir sind über den Vorfall auf dem Mississippi informiert und stehen in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden und den Strafverfolgungsbehörden.»