Washington/Frankfurt/München (dpa) - Stundenlang bleiben alle Flugzeuge am Boden in den USA - die Auswirkungen der Technik-Panne sind erheblich und auch an deutschen und europäischen Flughäfen zu spüren. Wie konnte es dazu kommen? Und wäre ein solches Chaos auch im deutschen Luftverkehr möglich?

Welche technischen Gründe hat der Flugstopp in den USA?

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte das landesweite Startverbot wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängt. Eine ähnlich radikale Maßnahme gab es zuletzt im Januar 2023, nachdem es zu einem Ausfall des Systems gekommen war, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. US-Verkehrsminister Sean Duffy führte das aktuelle Chaos auf «Instabilität» im Funk- und Radarsystem zurück. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden. Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien.

Allerdings sagte David Soucie, ein US-Experte für Flugsicherheit, dem Sender CNN, die Behebung der Probleme sei komplexer, als lediglich die physische Infrastruktur aufzurüsten. Selbst beim Austausch alter Kupferleitungen, was bereits im Gange sei, könnten neue Schwachstellen entstehen. «Deshalb ist es keine einfache Aufgabe, dies zu ändern und gleichzeitig ein stabiles System aufrecht zu erhalten, das nicht anfällig für Angriffe wäre», so Soucie. Die wahre Herausforderung liege darin, wie die Systeme miteinander verbunden seien und kommunizierten.

Was sagen Experten zu der Panne?

Auf lokaler Ebene habe es ähnliche Ausfälle wie aktuell bereits mehrere Male in den USA gegeben, vor allem im Großraum New York, sagte der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt dem Deutschlandfunk, das zeige «wie marode das System ist». In Asien seien die Systeme moderner, da sie auch später installiert wurden. Die USA als bis heute weltweit Abstand größter Luftverkehrsmarkt seien einst «der große Vorreiter» gewesen und sehr früh in die Digitalisierung und moderne elektronische Systeme eingestiegen, «die aber dann nie erneuert wurden und nie wirklich technisch upgedatet wurden». Jetzt wolle man viele Milliarden in die Hand nehmen, um die Systeme auf Vordermann zu bringen.

Gab es ähnliche Probleme schon einmal in Deutschland?

Eine Panne von ähnlichem Ausmaß hat es nach den Worten einer Sprecherin der bundeseigenen Deutschen Flugsicherung (DFS) im deutschen oder europäischen Luftverkehr ihres Wissens bisher nicht gegeben. «Es zeigt natürlich, diese Ereignisse in den USA, wie wichtig es ist, eine robuste und redundante technische Infrastruktur zu haben, die wir hier in Deutschland glücklicherweise haben», sagte die Sprecherin.

Wie ist die Flugsicherung in Deutschland gerüstet?

Auch in Deutschland könnten grundsätzlich technische Fehler vorkommen, sagt die Sprecherin - es gebe «keine hundertprozentige Sicherheit». Die DFS betreibe ihre sicherheitskritischen Systeme jedoch «mit sehr umfangreichen Redundanzen». Viele wichtige Systeme seien mehrfach vorhanden. «Und für den Fall, dass Systemstörungen vortreten, gibt es etablierte Prozesse, die dann gewährleisten, dass wir nicht den kompletten Luftverkehr zum Erliegen bringen müssen, sondern dass wir dann vielleicht, wir nennen das in der Flugsicherung steuern», so die Sprecherin. Während solcher Phasen könne weniger Flugverkehr abgearbeitet werden und es könne zu Verspätungen kommen.

Wie werden die Systeme auf einem aktuellen Stand gehalten?

Unter dem Dach der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, Eurocontrol, werde stetig dran gearbeitet und geforscht, dass hiesige Systeme immer besser miteinander korrespondieren und kompatibel seien, erklärte die Sprecherin. «Wir arbeiten in diesem Sinne schon sehr eng und sehr verzahnt miteinander zusammen. Und wir haben auch Systeme, die grenzüberschreitend miteinander arbeiten.» Auch an einer weiteren Digitalisierung und Automatisierung werde gearbeitet.

Wie blickt die DFS auf die Panne in den USA?

Weder die Systeme noch die Luftraumstrukturen lassen sich nach den Worten der Sprecherin miteinander vergleichen. «Es gibt immer wieder Vergleiche zwischen USA und Europa, aber dieser Vergleich ist eigentlich nicht so möglich.» Erst wenn die Untersuchungen zu der derzeitigen Panne komplett abgeschlossen seien, lasse sich sagen, «ob das etwas ist, was sich auf Deutschland abbilden lässt». Natürlich verfolge man aber die Ereignisse und schaue sich an, was in den USA passiert sei. «Aber ob das jetzt unbedingt für uns Lehren sein werden, das wird sich erst herausstellen.»