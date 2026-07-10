Luft- und Raumfahrt
US-Pilotin und älteste Frau im All – Wally Funk ist tot
Blue Origin
2021 flog Wally Funk mit Blue Origin ins Weltall und schrieb Geschichte. (Archivbild)
Tony Gutierrez. DPA

Wally Funk schrieb Raumfahrtgeschichte als ältester Frau im All. Nun ist die US-Pilotin im Alter von 87 Jahren gestorben.

Lesezeit 1 Minute

Grapevine (dpa) – Die US-Flugpionierin Wally Funk ist tot. Funk, die 2021 im Alter von 82 Jahren ins All flog und damit einen Altersrekord aufstellte, starb in der Nacht zum Donnerstag in Grapevine im US-Bundesstaat Texas, wie eine Stadt-Sprecherin mitteilte. Die Pionierin sei zu Hause eines «natürlichen Todes» gestorben, umgeben von Menschen, die sie liebte.

«Wir sind tief betrübt über den Tod von Wally Funk», hieß es auch in einem Beitrag auf der Plattform X des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Funk war 2021 mit dem Blue-Origin-Raumschiff «New Shepard» ins All geflogen und ist damit die älteste Frau, die je in den Weltraum reiste. «Wir fühlten uns geehrt, Teil ihrer Reise zu sein.»

Die ehemalige amerikanische Pilotin war die erste Frau, die einen Posten als Prüferin für Flugsicherheit der US-Verkehrsbehörde NTSB erhielt und auch die erste Lehrerin der Flugbehörde FAA. In den 60er-Jahren absolvierte sie ein Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten. Für eine Mission wurde sie nicht ausgewählt.

«Wally Funks unerschütterliche Entschlossenheit beweist, dass Träume kein Verfallsdatum haben», zitierte die Mitteilung, Duff O’Dell, Stadträtin von Grapevine. Ihre «bahnbrechenden Leistungen» erfüllten Grapevine mit Stolz.

© dpa-infocom, dpa:260709-930-361825/1

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