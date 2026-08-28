Im Süden locken bis zu 28 Grad und Sonne, während im Norden der Wind die Temperaturen drückt. Wie die Wetter-Vorhersage für das Wochenende aussieht.

Offenbach (dpa) – Nach Gewittern mit Starkregen und heftigem Wind kommt das Wetter am Wochenende zur Ruhe. Am Samstag werde die Südhälfte Deutschlands weitestgehend von Schauern verschont und könne sich vielerorts auf ein paar Sonnenstunden freuen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dazu würden sommerliche 27 Grad erreicht.

Die Nordwesthälfte müsse dagegen weiterhin mit dichter Bewölkung und gebietsweise mit Schauern rechnen. Daher ist es dort auch kühler, die Tageshöchstwerte liegen bei maximal 21 bis 24 Grad, wie DWD-Meteorologe Robert Hausen mitteilt.

Die gefühlte Temperatur werde durch den teils starken und böigen Südwestwind sogar um einige Grad darunter liegen. «Also vielleicht doch noch ein Jäckchen mitnehmen», rät Hausen.

Sonniger Sonntag im Süden

Ähnlich wird der Sonntag. «Erneut gibt es recht warme und trockene sowie sonnige Verhältnisse im Süden, mit Höchsttemperaturen bis zu 28 Grad, während es im Norden weiterhin zu Schauern kommen kann», sagt Hausen. In den Abend- und Nachtstunden werde dann auch der Westen wieder von Schauern getroffen, einzelne Gewitter seien nicht auszuschließen.

In der kommenden Woche ändere sich zunächst nicht allzu viel. Bei Höchstwerten von 20 bis 27 Grad regnet es im Norden immer mal wieder, dazu ist es windig. «In den restlichen Landesteilen bleibt es vermehrt trocken und es kann sich vor allem im Süden auf ein paar Sonnenstunden eingestellt werden», sagt Meteorologe Hausen.