Gewitterfront
Unwetter wütet im Westen Deutschlands - Feuerwehreinsätze
Gewitter mit Starkregen
Wegen einer Gewitterfront gelten Unwetterwarnungen im Westen Deutschlands.
David Ebener. DPA

Heftige Gewitter, Starkregen und Hagel ziehen über den Westen Deutschlands. Münster ist stark betroffen.

Münster (dpa) - Eine Unwetterfront zieht über Teile Nordrhein-Westfalens. In Münster hatte die Feuerwehr am Abend Hunderte Einsätze. «Wir haben Vollarm hier», sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Viele Keller liefen voll, auf den Straßen lägen umgestürzte Bäume. Ein Open-Air-Konzert musste nach Angaben des WDR nahe der Halle Münsterland abgebrochen werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Teile Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel. Eine amtliche Unwetterwarnung (Stufe 3 von 4) gab der Wetterdienst am frühen Abend für Gebiete im Südwesten Niedersachsens und im Norden Nordrhein-Westfalens heraus.

© dpa-infocom, dpa:260529-930-145068/4

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Unwetter

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