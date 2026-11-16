Das Herbstwetter zeigt sich in den nächsten Tagen vielerorts von seiner ungemütlichen Seite. Im Südwesten könnte es dagegen noch einmal sehr mild werden.

Offenbach (dpa) - Trüb, nass und windig: Das Wetter in Deutschland wird in den kommenden Tagen recht ungemütlich - teilweise kann es stürmisch werden. «Tiefer Luftdruck und immer wieder durchziehende Tiefausläufer bringen in dieser Woche viele Wolken und wiederholt Regen», sagt Jacqueline Kernn, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. «Vor allem über der Mitte und im Südwesten fällt dieser kräftig aus. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich.»

Zudem frische der Wind spürbar auf. Laut den Angaben treten bevorzugt im Westen und Süden in den Niederungen zeitweise stürmische Böen auf. Im Bergland droht schwerer Sturm. «Besonders leichte und lose Gegenstände sollten gesichert werden», rät Kernn.

Vorsicht bei nassem Laub

Zudem blase der Wind das letzte Laub von den Bäumen. «Damit der Regen abfließen kann, empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit die Abflüsse an den Straßen auf Laubansammlungen zu kontrollieren und diese gegebenenfalls zu beseitigen.» Und: Nasses Laub berge auch eine erhöhte Rutschgefahr. Eine angepasste Gang- und Fahrweise könne Unfälle verhindern.

Den Meteorologen zufolge wird mit den Ausläufern vom Atlantik sehr milde Luft nach Deutschland geführt. Während es dadurch im Südwesten sehr mild werden kann, wird es im Norden laut DWD deutlich kühler: Dort ist in einzelnen Nächten lokal auch leichter Frost möglich.

Die Prognosen im Einzelnen

Am Dienstag weitet sich teils kräftiger Regen von der Südwesthälfte nordostwärts aus. Im Südwesten und Westen sind einzelne Gewitter mit schweren Sturmböen nicht ausgeschlossen. Erwartet wird ein großer Temperaturkontrast mit nur 4 bis 6 Grad im Norden und 15 Grad im Südwesten. Am Oberrhein sind lokal sogar bis 18 Grad möglich. Im Süden und in der Mitte wird stark auflebender Südwestwind mit steifen bis stürmischen Böen erwartet, im Bergland teils schwerer Sturm.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel stark bewölkt und wiederholt ziehen Schauer und Regen auf. Einzelne kurze Gewitter mit Sturmböen werden nicht ausgeschlossen. Im Norden werden etwa 8 Grad, sonst 10 bis 15 Grad erreicht. Erneut kann es in der Südhälfte starke bis stürmische Böen und auf den Bergen teils schweren Sturm geben.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am Donnerstag: Den Prognosen zufolge ist es stark bewölkt und gebietsweise fällt Regen, der stellenweise auch kräftiger ausfallen kann. Vereinzelt können sich Gewitter bilden.