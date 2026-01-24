Mitten in der Nacht blockiert ein Sattelauflieger sämtliche Fahrstreifen der A281. Ermittelt wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Lastwagenfahrer verhindert Schlimmeres.

Bremen (dpa) – Es hätte schnell eine tödliche Falle werden können: Unbekannte haben auf der Autobahn 281 bei Bremen einen Sattelauflieger abgestellt, der sämtliche Fahrstreifen blockiert hat. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts und suchen Zeugen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Der Sattelauflieger stand laut Polizei in der Nacht zu Samstag auf der A281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom und Seehausen quer über beide Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen. «Da sich keine Ladung auf dem Auflieger befand, war das Hindernis insbesondere bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen», heißt es in der Mitteilung der Beamten.

Ein 64 Jahre alter Lastwagenfahrer habe nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern können. Er setzte laut Polizei sein Fahrzeug zurück, um andere Fahrer zu warnen.