Der erste Glühwein, das erste Bier: Menschen im Alter von 18 bis 30 haben ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol häufig im Beisein ihrer Eltern gemacht, wie eine Umfrage zeigt. Das war früher anders.

Berlin (dpa) – Beim allerersten Schluck Alkohol sind bei 18- bis 30-Jährigen häufiger als bei den Generationen davor die Eltern dabeigewesen. Dies war bei 30 Prozent der Befragten aus der Altersgruppe der Gen Z der Fall, wie eine repräsentative Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK ergab. Bei den Menschen ab 31 war dies demnach nur bei 18 Prozent der Fall.

«Eltern sind wichtige Vorbilder. Kinder und Jugendliche beobachten, wie Erwachsene mit Alkohol umgehen. Entscheidend ist deshalb nicht allein, ob Eltern beim ersten Schluck dabei sind, sondern welche Haltung sie vermitteln», sagte Patrizia Thamm, Referentin für Gesundheitsförderung bei der Krankenkasse.

Eigene Eltern betrunken erlebt?

Auffällig ist bei den Umfrageergebnissen auch, dass Menschen, die selbst regelmäßig Alkohol trinken, ihre Eltern öfter betrunken erlebt haben, als Menschen, die selten oder nie Alkohol trinken. So erklärten etwa 37 der Befragten, die mindestens einmal pro Woche trinken, dass sie ihre Eltern mindestens einmal pro Monat betrunken erlebt hätten. Bei denen, die mindestens einmal im Monat selbst zur Flasche greifen, sind es 33 Prozent. Von denen, die seltener oder gar nicht trinken, waren es nur 19 beziehungsweise 24 Prozent.

51 Prozent der Umfrageteilnehmer haben fast immer oder immer Alkohol zu Hause, 33 Prozent nur zu bestimmten Anlässen und 16 Prozent nie. Für die Umfrage wurden 1.228 Frauen und Männer ab 18 Jahren im Juli und August online befragt.