Umfrage: Deutsche wünschen sich Schulfach «Gesundheit»

Nur jeder Zweite in Deutschland fühlt sich laut der Befragung so gut informiert, dass er sich selbst um die eigene Gesundheit kümmern kann. Die Mehrheit wünscht sich eine frühe Wissensvermittlung.

Berlin (dpa) – Laut einer Umfrage ist eine Mehrheit der Menschen in Deutschland für die Einführung des Unterrichtsfachs «Gesundheit». 71 Prozent der Befragten der Umfrage von YouGov im Auftrag der Krankenversicherung HanseMerkur gaben an, dass es das Schulfach geben sollte, «um von klein auf zu lernen, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen».

Die Zustimmung für das Fach «Gesundheit» fiel dabei in allen Altersgruppen ähnlich hoch aus, bei den Geschlechtern sprachen sich Frauen (75 Prozent) etwas häufiger dafür aus als Männer (67 Prozent). Jeder zweite Befragte (51 Prozent) fühlt sich ausreichend informiert, um selbst für die eigene Gesundheit zu sorgen. Etwa die Hälfte (49 Prozent) glaubt, dass der Lebensstil wichtiger für die Lebenserwartung ist als die Gene.

Für die Umfrage wurden 2.041 Menschen ab 18 Jahren online befragt. Die Ergebnisse sind laut HanseMerkur repräsentativ.