Bei einem europaweiten Einsatz nehmen Einsatzkräfte 21 Verdächtige und später zwei weitere fest. Es gibt Durchsuchungen in fast allen Bundesländern. Für Ermittler eine wichtige Erfahrung.

Erfurt (dpa) - Es ist ein Schlag gegen Geldwäsche, Schwarzarbeit und mutmaßlich bandenmäßiger Steuerhinterziehung: Mehreren deutschen und europäischen Behörden ist es gelungen, ein mutmaßlich kriminelles Netzwerk aufzudecken. Dafür koordinierten die Ermittler 300 europaweite Durchsuchungen sowie 21 Festnahmen in Deutschland, Estland und Belgien und stellten Bargeld, Luxusautos, Gold, Uhren und Schmuck sicher, wie Vertreter beteiligter Ermittlungsbehörden bei einer Pressekonferenz in Erfurt erläuterten. Zwei weitere Tatverdächtige wurden nach Angaben einer LKA-Sprecherin später noch in Estland festgenommen.

Für die sogenannte Ermittlergruppe «Pecunia» ist der Erfolg ein Coup. Das Besondere: Mehrere Behörden in Deutschland und international arbeiteten nach Angaben von Dirk Löther, Präsident des Landeskriminalamts Thüringen, eng verzahnt zusammen. «Wir haben damit ganz klar Neuland betreten», sagte er. Ähnlich äußerte sich Marcus Paintinger von der europäischen Staatsanwaltschaft. Beteiligt an der Aktion waren neben Paitingers und Löthers Behörden auch Zoll, Steuerfahndung, Bundespolizei und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin). Rund 3.000 Einsatzkräfte beteiligten sich.

Durchsuchungen gab es laut Löther in fast allen Bundesländern - allein in Nordrhein-Westfalen, wo einer der Schwerpunkte des Einsatzes lag, waren es fast 100. Die Beschuldigten sind zwischen 29 und 57 Jahre alt. Nach Angaben einer Sprecherin des Thüringer Landeskriminalamts handelt es sich bei den insgesamt 23 Festgenommenen um 22 Männer und eine Frau. Der Schaden durch die kriminellen Machenschaften wird auf rund 18,9 Millionen Euro geschätzt - vor allem im Bereich der Umsatzsteuer.