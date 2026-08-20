Eine Weile hat er seinen Wagen nicht benutzt. Dann will ein Franzose die Batterie auswechseln. Doch unter der Motorhaube macht er einen ungewöhnlichen und nicht ganz ungefährlichen Fund.

Colomiers (dpa) – Eigentlich will er die Batterie seines Autos wechseln, doch als ein Franzose seine Motorhaube öffnet, kommt etwas Ungeahntes zum Vorschein: Unter der Abdeckung hat es sich eine 1,50 Meter lange Abgottschlange bequem gemacht. Die Feuerwehr kommt zu dem Wagen im südfranzösischen Colomiers bei Toulouse, auch Spezialisten für tierische Risiken sind vor Ort. Wie die Einsatzkräfte auf Facebook mitteilen, entfernen sie das Tier am Dienstag schließlich unbeschadet und ohne, dass für die Feuerwehr selbst Gefahr bestand.

Nach ihrem Aufenthalt im Motorraum des etwa einen Monat lang nicht benutzen Wagens kam die Schlange in eine Tierarztschule in Toulouse. Der Besitzer der Boa meldete sich zunächst nicht. Vorerst kümmern sich nun Tierärzte um das Reptil.

Die Abgottschlange hat ihren natürlichen Lebensraum in Südamerika. Sie ist eine Würgeschlange und tötet ihre Beute durch Umschlingen. Ausgewachsene Tiere sind in der Regel einige Dutzend Zentimeter länger als die nun im Auto gefundene Schlange.