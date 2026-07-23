Auf dem Rückflug von Mallorca wird einem Piloten der polnischen Fluglinie Lot übel. Mitten in der Nacht landet die Maschine deshalb in Mailand. Die Sache geht glimpflich aus.

Mailand (dpa) - Wegen eines medizinischen Notfalls im Cockpit hat eine Passagiermaschine der polnischen Fluggesellschaft Lot auf dem Rückflug von Mallorca mitten in der Nacht in Italien zwischenlanden müssen. Die Boeing 737 Max 8 war auf dem Weg von der spanischen Ferieninsel nach Warschau, als die Besatzung kurz nach 4.00 Uhr Alarm meldete: Dem Piloten war übel geworden. Die Maschine landete dann etwa eine halbe Stunde später sicher auf dem Flughafen Mailand-Malpensa, wie der Flughafen mitteilte. An Bord waren nach Angaben der Lot sechs Besatzungsmitglieder und 189 Passagiere.

Am Boden warteten bereits Ärzte, Sanitäter und die Flughafen-Feuerwehr. Der Pilot konnte dann behandelt werden, ohne dass größere Eingriffe nötig wurden. Sein Zustand sei wieder stabil, hieß es. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien wohlauf. Die Maschine musste allerdings stundenlang am Boden bleiben, bis sie mit einer neuen Besatzung nach Warschau weiterfliegen konnte.

Auf Mallorca halten sich jetzt im Sommer auch zahlreiche Touristen aus Polen auf. Der Flug LO6212 von Mallorca nach Warschau – eine Strecke von etwa 2.000 Kilometern – dauert normalerweise etwas mehr als drei Stunden. Durch den Notfall wurden daraus mehr als zwölf Stunden.