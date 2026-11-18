In Gronaus Königstraße gibt jetzt ein Rockstar grünes Licht: Udo Lindenberg leuchtet mit Hut und Schleuderknien von der Ampel. Weitere Udos sollen folgen.

Gronau (dpa) – Seit 2015 gibt es in Gronau eine Udo-Lindenberg-Statue, nun ist der Sänger in seiner Geburtsstadt im nordwestlichen Münsterland auch als Ampelmännchen zu sehen. «Ein Rockstar regelt den Verkehr», teilte in diesem Sinne die Stadt Gronau offiziell per Pressemitteilung mit. Lindenberg, Ehrenbürger in Gronau, lebt seit Jahrzehnten in einem Hotel in Hamburg.

«Bei Rot und Grün zeigt sich Udo Lindenberg von seiner ganz eigenen Seite. Das grüne Lichtzeichen zeigt den Musiker mit Hut und seinen charakteristischen Schleuderknien beim Voranschreiten. Das rote Signal greift die Silhouette der Udo-Lindenberg-Statue auf, die bereits in einem Gronauer Kreisverkehr zu finden ist», heißt es von der Stadt. Breitbeinig und mit erhobenem Mikrofon stehe die Statue ganz in der typischen Pose des Rockstars.

Das erste Udo-Ampelmännchen ist in der Königstraße zu sehen. Weitere sollen folgen, so die Stadt. Derzeit präsentiert das Rock'n'Pop-Museum einen Nachbau der Hotelunterkunft des Deutsch-Rockers. Die Schau «Udo L. wohnt im Hotel – Exklusive Einblicke in meine Panikzentrale» ist noch bis mindestens Mai 2027 zu sehen.