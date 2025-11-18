Tschechien: Drogenpilot muss ins Gefängnis

Ostrava (dpa) – Ein Drogenpilot ist in Tschechien zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied das Landgericht in Ostrava, wie die Zeitung «MF Dnes» online berichtete. Dem 48-Jährigen war demnach zum Verhängnis geworden, dass er mit seinem Propellerflugzeug auf einem Acker notlanden musste. Dabei habe sich die Maschine überschlagen. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden in der Kabine Sporttaschen mit rund 70 Kilo Marihuana.

Ziel lag im Norden Polens

Zu der Bruchlandung kam es im August 2024 bei der Gemeinde Bartosovice, knapp 270 Kilometer östlich von Prag. Wie die Ermittlungen ergaben, nahm der Slowake die Ladung in Spanien auf. Er flog von dort zurück in die Slowakei und wollte über Tschechien weiter zu einem Sportflughafen im Norden Polens gelangen. Dort kam er indes nie an. Der Angeklagte bestritt dem Bericht zufolge seine Schuld, denn er habe nur im Auftrag gehandelt. «Ich hatte keinen Grund, den Kunden im Verdacht zu haben oder die Sendung zu öffnen», sagte er vor Gericht.