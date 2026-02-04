Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist wegen Vergewaltigung angeklagt. Am Mittwoch spricht Marius Borg Høiby vor Gericht über die Vorwürfe.

Oslo (dpa) - Unter Tränen hat der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, seine Aussage im Vergewaltigungs-Prozess gegen ihn in Oslo begonnen. «Es fällt mir schwer, vor so vielen Menschen zu sprechen», sagte der 29-Jährige. «Ich werde von der Presse verfolgt, seit ich drei Jahre alt bin.»

«Ich habe ein Leben gelebt, in das sich wohl die wenigsten hineinversetzen können», sagte Høiby. «Mit vielen Partys, Alkohol, Drogen.» Sex und Rausch seien Teil dieses Lebens gewesen. Vor Gericht trug der Norweger am zweiten Prozesstag einen dunkelgrauen Pullover und eine Brille. Er ist in 38 Punkten angeklagt - darunter sind vier Fälle von Vergewaltigung nach norwegischem Recht.