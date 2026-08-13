Bootstouren an der türkischen Ägäis sind beliebt bei Touristen. Auf einem Schiff bricht ein Brand aus. Die Passagiere retten sich mit einem Sprung.

Istanbul (dpa) – Vor der Küste des türkischen Urlaubsorts Fethiye ist ein Ausflugsboot mit Touristen in Brand geraten. 115 Menschen, darunter Kinder und Besatzungsmitglieder, sprangen mit Rettungswesten ins Meer, um sich zu retten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Sie seien anschließend von der Küstenwache an Land gebracht worden. Auch Boote in der Nähe beteiligten sich Medienberichten zufolge an der Rettungsaktion. Die Nationalität der Passagiere war zunächst unklar.

Zwei Personen, die dem Rauch ausgesetzt waren, wurden demnach im Krankenhaus behandelt. Anadolu zufolge brannte das Boot fast vollständig ab und war nicht mehr fahrtüchtig. Es sollte an Land geschleppt werden. Die Brandursache war zunächst unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet.