Eigentlich sollte vor dem Landgericht Ingolstadt der Prozess um einen tödlichen Unfall beginnen, bei dem ein 18-Jähriger ums Leben kam. Doch von der Angeklagten fehlt zum Auftakt jede Spur.

Ingolstadt (dpa) - Der Prozess um einen tödlichen Raserunfall vor dem Landgericht Ingolstadt ist geplatzt. Die Angeklagte erschien nicht zum Beginn ihrer Verhandlung und gilt damit nun als flüchtig, wie das Gericht mitteilte. Es wurde Haftbefehl gegen die inzwischen 24-Jährige erlassen. «Haftgrund ist Flucht», sagte der Vorsitzende Richter. Die Hauptverhandlung wurde bis zur Ergreifung der Angeklagten ausgesetzt.

Die junge Frau soll im vergangenen Jahr in Ingolstadt einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem ein 18-Jähriger ums Leben kam. Sie soll viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft sie wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, das Landgericht stellte dann aber eigene Ermittlungen an und wirft der jungen Frau inzwischen Totschlag vor.

Gericht sah keine Fluchtgefahr

«Für meine Mandanten ist das ganz schwierig im Moment», sagte die Nebenklage-Anwältin Birgit Schwerdt, die die Eltern des getöteten jungen Mannes vertritt. Es gebe nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zu verlieren. «Man will Antworten» - darum hätten die Eltern auf den Prozessbeginn «hingefiebert». Nun sei es «ein emotionaler Hürdenlauf, von dem wir noch nicht wissen, wie er endet».

Nach Angaben von Gerichtssprecher Fabian Lettenbauer hatte sich «nicht angedeutet, dass die Angeklagte sich dem Verfahren entziehen will».