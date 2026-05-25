Ein schockierender Fund in Rennes: Ein lebloser elf Jahre alter Junge wird im Uferbereich eines Flusses entdeckt. Die Behörden haben einen Verdacht gegen zwei Minderjährige.

Rennes (dpa) - In der französischen Stadt Rennes ist die Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden worden. Ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige kamen in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das tote Kind sei am Sonntag mit einem sehr fest um seinen Hals gebundenen nassen Badehandtuch im Uferbereich eines Flusses in der Stadt in der Bretagne entdeckt worden, hieß es. Die Teenager seien zuvor gemeinsam mit dem Opfer an dem Ort gesehen worden.

Den herbeigerufenen Rettungskräften gelang es den Angaben nach nicht, das Kind wiederzubeleben. Der Tod wurde noch vor Ort festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Vorfall mitgeteilt, dass die Beteiligung eines Dritten möglich sei. Eine Untersuchung wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung eines Minderjährigen unter 15 Jahren sei eingeleitet worden, so die Behörde. Der 16-Jährige wurde den Angaben nach dann am Morgen in seinem Zuhause in Rennes festgenommen. Das Mädchen habe sich am Nachmittag freiwillig bei der Polizeidienststelle gemeldet.