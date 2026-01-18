Ein Flugzeug ist auf der indonesischen Insel Sulawesi abgestürzt. Regen, Nebel und steiles Gelände erschweren die Rettungsarbeiten. Was ist bekannt?

Makassar/Jakarta (dpa) – Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Indonesien haben Rettungskräfte eine Person tot geborgen. Die Leiche sei in der Nähe von Trümmerteilen der Maschine in einem rund 200 Meter tiefen Abhang am Berg Mount Bulusaraung in der Provinz Süd-Sulawesi gefunden worden, teilte der Leiter der Such- und Rettungsbehörde von Makassar, Muhammad Arif Anwar, mit.

Bereits zuvor hatten Suchmannschaften in den Kalksteinbergen von Bantimurung mehrere Wrackteile entdeckt, darunter Teile von Rumpf, Bug und Heck. Die Trümmer liegen in schwer zugänglichem Berggelände.

Die Bergung gestalte sich wegen Regens, dichten Nebels und instabilen Untergrunds schwierig, sagte Anwar. Rettungsteams müssten äußerst vorsichtig vorgehen.

Zehn Personen am Bord

Nach Angaben des Verkehrsministeriums verlor das Flugzeug beim Landeanflug den Kontakt zur Flugsicherung, nachdem es vom vorgesehenen Kurs abgewichen war. Nach Behördenangaben befanden sich zehn Menschen an Bord. Zunächst war von elf Insassen die Rede gewesen.