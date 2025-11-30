Tote und Verletzte durch Schüsse bei Familientreffen in USA

Verwandte kommen zusammen - dann fallen Schüsse. Mehrere Menschen sind tot, vieles ist noch unklar.

Stockton (dpa) – Bei Schüssen während eines Familientreffens in der kalifornischen Stadt Stockton sind Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet worden. Insgesamt seien 14 Menschen getroffen worden, wie das Büro des Sheriffs der Region San Joaquin in den sozialen Medien mitteilte. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Polizei bat um Zeugenhinweise zu dem Vorfall am frühen Samstagabend (Ortszeit). Viele Details waren zunächst unklar.

Der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, sprach in einem Facebook-Post von einem Schusswaffenangriff auf einem Kindergeburtstag. Eine Eisdiele sollte niemals ein Ort sein, an dem Familien um ihr Leben fürchten müssen. Polizeisprecherin Heather Brent bestätigte US-Medienberichten zufolge zunächst aber nur, dass sich der Vorfall bei einem Familientreffen in einem Festsaal ereignet habe.

Demnach seien die Opfer Jugendliche und Erwachsene. Frühe Hinweise deuteten darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen gezielten Vorfall gehandelt habe, sagte Brent den Berichten zufolge. Der Sender CBS berichtete, der Verdächtige sei weiterhin auf freiem Fuß.

Kaliforniens Gouverneur sei über den Vorfall informiert worden, so sein Pressebüro.